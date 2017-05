Donald Trump accueille Mahmoud Abbas avec une cravate bleu-blanc!

Le président américain a exprimé son optimisme avant sa rencontre avec le chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas: « J’espère que quelque chose de merveilleux sortira entre les Israéliens et les Palestiniens » a-t-il dit. Il a souhaité que Mahmoud Abbas soit le premier leader arabe palestinien à signer une paix définitive avec Israël.

Devant les caméras, il a souhaité la bienvenue à Mahmoud Abbas, et a prononcé une courte allocution. A noter plusieurs points: le président américain n’a pas évoqué la création d’un Etat arabe palestinien mais a parlé à plusieurs reprises « d’accord ». Puis, avec courage, il a exigé devant son invité la nécessité pour les leaders arabes palestiniens de parler d’un seul langage et de cesser l’incitation à la haine et à la violence qui conduit aux meurtres d’innocents. Enfin, il n’a donné aucune indication sur ce que devrait être un accord final et a insisté sur le fait qu’il est prêt à servir d’intermédiaire et que seuls les Israéliens et les Arabes palestiniens devront fixer entre eux les clauses d’un éventuel accord de paix.

Enfin, les observateurs auront noté que le président américain portait uen cravate bleu-blanc, sans doute en l’honneur de Yom Haatsmaout!

Vidéo:



Photo Wikipedia