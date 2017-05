Donald Trump a-t-il renoncé au transfert de l’ambassade à Jérusalem?

C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Ariel Cahana (Makor Rishon) au site 360. Selon lui, le président américain Donald Trump aurait finalement pris la même décision que tous ses prédecesseurs, qui est d’utiliser l’article spécial de la Loi de Jérusalem de 1995 qui permet au président américain de renoncer au transfert de l’ambassade malgré la volonté du Congrès « si ce transfert constituait un danger pour intérêts nationaux des Etats-Unis ». Selon Ariel Cahana, Donald Trump aurait donc demandé au nouvel ambassadeur David Friedman de remplir ses fonctions officielles depuis l’ambassade américaine à Herzliya Pitouah’ même s’il habite à Jérusalem.

Cette information a été accueillie avec prudence au cabinet du Premier ministre où l’on dit n’avoir reçu aucune information à ce sujet. Le communiqué rappelle que pour le gouvernement israélien, toutes les ambassades étrangèes devraient être situées à Jérusalem.

Cette information est d’autant plus étrange que le vice-président américain Mike Pence a rappelé dans son discours pour Yom Haatsmaout que « le président Donald Trump envisage toujours très sérieusement le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem ».

Il faudra attendre la visite officielle du président américain en Israël, dans une douzaine de jours, à l’avant-veille de Yom Yeroushalaïm, pour en savoir un peu plus.

Si cette information se vérifie, il s’agira de la renonciation à une promesse électorale solennelle de la part du président américain, ce qui ternirait la nouvelle politique étrangère américaine qui est beaucoup plus pro-israélienne que celle de l’Administration Obama.

Une seule raison pourrait être à l’origine d’une telle volte-face, la même qui régit l’attitude du monde occidental depuis plus de quarante ans: les menaces et pressions du monde musulman. Depuis son élection, Donald Trump a subi les assauts du roi Abdallah de Jordanie, du chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas, de plusieurs autres dirigeants du monde arabe, de ceux de l’Iran, et il y a trois jours, le dictateur turc Recep Erdogan en a encore donné un exemple en exigeant de Washington de « renoncer à ce projet maladif de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem.

Photo Wikiwand