Destruction du tunnel terroriste: Naftali Benett critique un communiqué de Tsahal

Le ministre de l’Education Naftali Benett, dont le slogan aux dernières élections avait été « Nous ne nous excusons pas! » à critiqué l’un des communiqués de Tsahal publié après le raid qui a détruit un tunnel souterrain du Jihad Islamique dont le dernier bilan est de dix morts parmi les terroristes: « Tsahal a réussi lundi à éliminer des terroristes qui s’affairaient dans un tunnel souterrain offensif sont l’objectif était d’assassiner des femmes et enfants israéliens. Il est interdit de s’excuser sur ce point ».

Le ministre réagissait à l’un des communiqués de Tsahal qui indiquait, pour apaiser la situation « qu’Israël n’avait pas eu l’intention de tuer des terroristes lors de ce raid ». Et presque en s’excusant, le porte-parole de Tsahal Ronen Manlis avait rajouté que « Tsahal n’avait utilisé aucun procédé illégal ou inconnu pour cette opération ».

Naftali Benett a rajouté: « Ce tunnel a été détruit en territoire israélien et avait pour but de tuer des civils israéliens. En tant que membre du cabinet politico-sécuritaire dont le mot d’ordre depuis Tsouk Eitan est de détruire ces tunnels, j’apporte mon entier soutien à ce genre d’opérations. C’est la mission et l’objectif de Tsahal et il faut poursuivre dans cette voie ».

Le député Oren Hazan (Likoud) a lui-aussi critiqué cette attitude défensive de Tsahal: « Ainsi, vous n’aviez pas l’intention d’éliminer des terroristes?? Alors offrez-leur peut-être une compensation en leur construisant un nouveau tunnel à nos frais!! Si ce n’était pas triste ce serait à rire… »

Photo Wissam Nassar / Flash 90