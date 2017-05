Découverte d’un dessin de l’artiste hassidique Zalman Kleinman

Collive, traduit par Hassidout.org

Un premier dessin du célèbre artiste hassidique, Zalman Kleinman représentant des personnes en train d’étudier la Torah, vient d’être découvert cette semaine.

L’esquisse en noir et blanc montre un groupe de Hassidim assis autour d’une table en train d’échanger des idées lors d’un cours de Torah.

Le dessin rappelle les œuvres de Zalman Kleinman, représentant la vie riche des membres de la communauté hassidique Habad en Russie, en Israël et aux États-Unis.

Malgré une enfance pendant la guerre et l »antisémitisme à Leningrad, le travail de Zalman Kleinman n’est pas imprégnée de tristesse ou de souvenirs tragiques. Au contraire, il a cherché à évoquer la ténacité de la culture hassidique, qui a refusé de succomber aux épreuves de la Russie communiste.

À l’âge de 13 ans, Kleinman a quitté la Russie pour voyager avec un groupe de juifs polonais à travers des camps de personnes déplacées, il s’est finalement installé en France pendant trois ans où il a étudié dans une Yéchiva parisienne.

Zalman Kleinman a ensuite voyagé en Israël et a rejoint l’armée comme artiste, pour le rabbinat militaire. Ses études artistiques ont été brièvement parrainées par le troisième président d’Israël et admirateur de Habad, M. Zalman Shazar.

Après plusieurs années en Israël, Zalman Kleinman est revenu à Paris, où il a rencontré et épousé sa femme Rosa. Le couple s’est ensuite installé à Crown Heights à Brooklyn où il a résidé jusqu’à sa mort en 1995. Zalman Kleinman a illustré des livres et des magazines tout en développant une réputation de peintre. Il a été très respecté dans la communauté hassidique pour ses talents artistiques et sa foi.

« Mon estimation est que cette œuvre inconnue a été dessinée par Zalman Kleinman pendant sa jeunesse à Kfar Chabad », a estimé l’artiste hassidique Yehiel Offner qui a fait la découverte. Offner n’a pas révélé l’endroit où le dessin a été trouvé. Il a spéculé que le dessin a été créé il y a environ 60 ans.

Zalman Kleinman dans son atelier à Brooklyn, NY * Photo: Neil Folber