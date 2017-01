Décès du Rav Menashé Eichler, ancien combattant orthodoxe du Léh’i

Le Rav Menashé Eichler, père du député Israël Eichler (Yaadout Hatora), est décédé à l’âge de 88 ans. Il est né en Israël dans une famille qui vivait dans le pays depuis quatre générations.

Dans sa jeunesse, il a combattu, en tant que soldat orthodoxe, dans les rangs du Leh’i, organisation sioniste paramilitaire fondée par Avraham Stern sous le Mandat britannique, et a pris part à de nombreuses opérations.

Sur le site Internet du Leh’i, il est précisé : « Menashé, grâce à sa forte personnalité, a influencé d’autres étudiants de Yeshivot à le suivre et il a ainsi formé tout un bataillon de jeunes combattants orthodoxes. Ils étaient une vingtaine à rejoindre les rangs du Leh’i et ils sont devenus des combattants courageux qui se sont distingués dans plusieurs batailles ».

Pendant la guerre d’Indépendance, il a aussi apporté son aide à des personnes démunies dans la ville assiégée et a créé avec son frère l’association ‘Matmidim’ pour soutenir les jeunes.

Après la guerre d’Indépendance, le Rav Menashé Eichler est retourné vivre à Méa Chéarim et a repris son mode de vie. Il s’est marié et a eu des enfants. Il était à la tête d’une grande famille, composée de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le Rav Menashé Eichler a combattu également pendant la Guerre des Six Jours et pendant la Guerre de Kippour. Il s’est porté volontaire, en outre, auprès de l’aumônerie militaire et était responsable de l’identification des corps et de leur enterrement en Israël. Il a par ailleurs fondé l’une des Hévra Kadisha de Jérusalem et a consacré sa vie à la protection des lieux saints dans tout Israël et plus particulièrement à Jérusalem

Par la suite, pendant de nombreuses années, il a été responsable du site de Meron où se trouve la tombe de Rabbi Shimon Bar Yohaï.

L’un de ses fils, Rav Israël Eichler, est député de la Knesset, pour le parti Yaadout Hatora. Il a siégé entre les années 2003 et 2005 et a repris sa place en 2011.