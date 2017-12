David Amsallem dénonce les dérives des manifestations de Tel-Aviv

A chaque fois moins de personnes, mais toujours autant de bruit, de haine et de slogans extrêmes. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies boulevard Rothschild à Tel-Aviv pour manifester officiellement contre la corruption, mais en réalité contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Un incident a même eu lieu lorsqu’un participant brandissant un panneau indiquant « Eldad Yaniv ne me représente pas » a été frappé et expulsé de la manifestation. L’activiste de gauche Eldad Yaniv et l’un des princpaux agitateurs et organisateurs de ces manifestations.

Le nouveau président de la coalition David Amsallem a dénoncé les nouvelles dérives de cette manifestation: « Ces manifestations de gauche ont commencé par des pressions illicites contre les institutions judiciaires, puis elles ont continué avec des affiches désignant David Bittan et moi-même comme des singes ou des voyous, la semaine dernière c’était la guillotine et ce soir, l’expression ‘Bogdiyahou’ pour désigner Binyamin Netanyahou » (contraction de ‘boged’ (traître) et Netanyahou).

Il a rajouté: « Ces manifestants tentent de renverser le pouvoir par la rue et non par les urnes et pour cela, ils n’hésitent pas à franchir toutes les lignes rouges. Les leaders de la gauche, Avi Gabbaï et Yaïr Lapid se doivent de mettre un terme à cette incitation avant qu’il ne soit trop tard ».

Photo Miriam Alster / Flash 90