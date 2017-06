Dany Danon démasque l’UNRWA en flagrant délit de falsification

Même si le rôle nocif et retors de l’Unrwa n’est plus à prouver, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a pris cette organisation internationale en flagrant délit de falsification. Dans le cadre d’une campagne lancée sur les réseaux sociaux en faveur de la population de Gaza « qui souffre depuis des années du fait du blocus israélien », l’Unrwa a publié une photo apitoyante d’une fillette qui serait habitante de Gaza. Or, cette même photo avait été prise en 2015 devant des ruines dans la banlieue de Damas. Il s’agit donc d’une fillette syrienne.

Dany Danon a publié ce subterfuge sur sa page Facebook et sa publication a déjà été partagée par des milliers de personnes. Il a rajouté la légende: « L’Unrwa ne se laisse pas influencer par les faits. Cette fillette était syrienne en 2015 et elle est soudain devenue gazaouite en 2017! ».

Cette technique est couramment utilisée par la propagande arabe palestinienne mais cette fois-ci elle est le fait de cette organisation internationale qui est réservée uniquement aux « réfugiés » arabes palestiniens qui et perpétue statut de père en fils depuis 1948. L’Unrwa gère aussi de nombreuses écoles dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie dans lesquelles les programmes incitent à la haine d’Israël et à la violence terroriste.

Photo Facebook