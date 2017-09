La cuisine, véritable lieu de vie, de partage et de réception

Linéaire, en L, en U ou encore avec îlot central, un bon aménagement de cuisine est celui qui optimise l’espace, rend la pièce fonctionnelle et conviviale.

La cuisine linéaire

Tout d’abord, la cuisine linéaire, elle est en général longue mais pas très large. Dans ce cas, les meubles sont alignés sur le pan d’un mur avec un dégagement de 90cm pour pouvoir circuler confortablement.

A partir de 2,40 m de largeur, on peut envisager une implantation parallèle sur les deux murs longitudinaux. Veiller cependant à laisser un passage de 1,20 m, pour éviter que les portes de deux meubles opposés ne s’entrechoquent à l’ouverture et permettent à deux ou trois personnes de cuisiner en même temps sans se marcher dessus.

La cuisine en »L »

La disposition la plus courante est en “L”, classique pour des pièces de taille moyenne (10 à 15 m²). Au-delà, la cuisine peut se déployer en “U” sur trois murs, offrant alors des zones de travail et de rangement optimales.

L’îlot central

Si vous disposez d’une grande surface, vous pouvez aménager votre cuisine au centre de la pièce, on parle alors d’îlot central. Il est à la fois bloc de cuisson ou point d’eau, espace de préparation et de rangement, ou coin repas.

L’agencement de l’espace dans une cuisine est primordial. S’il dépend de plusieurs facteurs, dont sa taille, il se base cependant sur certaines règles faciles à suivre.

La première est de faciliter l’utilisation de la pièce et de limiter les déplacements inutiles lors de la préparation des repas, du lavage de la vaisselle et du rangement.

Ainsi, il faut s’assurer que la cuisinière, le réfrigérateur et l’évier soient proches pour rendre ces actions plus fluides. Ces trois éléments se disposent à égale distance les uns des autres tout en formant une forme géométrique imaginaire triangulaire appelée “triangle d’activité”. Ce dernier définit la zone où la plupart des activités sont concentrées puisqu’elles s’articulent autour des trois piliers principaux de la cuisine. Dans la mesure du possible, prévoyez des plans de travail suffisants autour des points d’eau et de cuisson.

Il en va de même pour la poubelle, le lave-vaisselle et les placards, ils doivent tous être à proximité pour une séquence lavage et rangement des couverts rapide et efficace.

La deuxième règle est le respect des hauteurs des différents éléments.

Pour le plan de travail, une hauteur entre 85 et 95 cm offre un confort à tous les adultes et freine son accès aux jeunes enfants.

Les meubles hauts deviennent vite inutiles ou mal rangés si leur hauteur n’est pas adaptée aux utilisateurs de la cuisine. Pour éviter cela, la dernière étagère devra être positionnée au maximum à 220cm.

Enfin pour la crédence, il existe de nombreuses configurations possibles en fonction des zones qui sont soumises aux projections directes ou pas. Néanmoins, le point à prendre en compte est la hauteur de la crédence sous la hotte qui doit être au minimum de 60cm.

Le troisième point important est de prévoir un éclairage fonctionnel suffisamment efficace pour la personne qui cuisine. Au-dessus de votre plan de travail, privilégiez une lumière directe et puissante, pour l’éclairage général de la cuisine ou au-dessus d’un îlot, optez pour une suspension.

La cuisine est aujourd’hui une pièce phare de la maison qui se veut être également très design. Pour cela, jouez avec les couleurs et les matériaux pour personnaliser et dynamiser votre déco!

Dorit Mullins

Architecte et décoratrice d’intérieur

www.md-interiors.com

Page FB – Dorit Mullins Interiors

0542313979