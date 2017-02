CROQUETTES DE THON by ANNA BENAYOUN

INGRÉDIENTS (pour 12 croquettes):

– 200 g de thon en conserve (environ 2 petites conserves)

– 1 petit oignon haché

– 1 à 2 gousses d’ail hachées

– persil haché (à doser selon vos goûts, je mets environ une cuillère à café bien bombée)

– aneth hachée (je mets la même quantité que de persil)

– 2 œufs

– 10 ml de jus de citron

– 1 cuillère à soupe de chapelure

– 25 g de fromage râpé

– sel et poivre

Hacher l’oignon avec le persil, l’aneth et l’ail (Il est bien sûr possible d’utiliser les épices du placard mais si vous avez du frais c’est toujours mieux).

Mettre le thon dans un bol avec les œufs.

Ajouter l’oignon et les herbes hachées, le jus de citron, la chapelure et le fromage râpé.

Saler et poivrer.

Bien mélanger le tout.

Former des croquettes en forme d’ovale et les rouler dans la chapelure.

Faire cuire à la poêle dans un fond d’huile en faisant dorer de chaque côté.

C’est prêt, bonne dégustation!!!