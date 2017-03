Le cri « sioniste » de Franz-Olivier Giesbert

Samedi soir, lors de l’émission hebdomadaire « On n’est pas couché » sur France 2, l’un des hauts-lieux du politiquement correct médiatique français, le journaliste et éditorialiste Franz-Olivier Giesbert a tenu des propos rarement entendus et à contre-courant de ce qui est généralement entendu dans ce microcosme de la bien-pensance. Il était invité pour présenter son dernier livre « Belle d’amour ». Ce roman se situe à l’époque des Croisades et du roi Louis IX (dit Saint Louis).

L’auteur a expliqué vouloir jeter un regard différent sur les guerres de religion entre Chrétienté et Islam à cette époque. Sans minimiser les horribles massacres perpétrés par les Croisés, Franz-Olivier Giesbert a dit « vouloir rétablir la vérité sur les Croisades car c’est une fausse histoire qui est racontée depuis le début avec des Croisés qui furent les méchants et les Arabes les gentils ». Il expliquait que le saccage du St Sépulcre ne fut que l’une des causes des Croisades, mais une autre cause furent les « invasions permanentes des Arabes même après la fameuse histoire de Charles Martel ». Faisant un lien avec l’actualité, l’auteur rappelle que les Croisades ont commencé suite aux invasions musulmanes, à la création d’un immense empire, et que même lors des Croisades, ces conquêtes musulmanes se sont poursuivies.

« Il y a des choses qui ne sont pas dites mais moi j’ai voulu les dire », s’emportait le journaliste, qui continua de manière surprenante: « C’est la même chose pour la Palestine! La Palestine est une terre juive! Elle est juive! Il faut le dire, ça aussi! On m’a prévenu de faire attention à ce que je vais dire, mais je le dis : les Juifs ont habité la Palestine pendant 12 siècles avant que ne vinrent des envahisseurs perses, romains, arabes, turcs etc. Mais au départ c’était une terre juive et cela reste une terre juive ».

Après cette profession de foi courageuse, Franz-Olivier Giesbert a rajouté ne pas craindre le flot de réactions sur les réseaux sociaux, ni les attaques dont il est souvent l’objet de la part de confrères, citant Bruno Masure, ancien présentateur sur France 2, connu pour ses positions anti-israéliennes.

Bravo Frantz-Olivier!

Photo Wikipedia