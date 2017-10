Corée du Nord: catastrophe dans un site d’essais nucléaires

Comme l’avaient prévu des experts, un tunnel souterrain s’est effondré dans un site d’essais nucléaires en Corée du Nord. Ce sont l’agence de presse sud–coréenne Yonhap et la chaîne japonsais Ashai Broadcasting Corp. qui l’ont annoncé. Il y aurait eu au moins deux cent morts. Cent d’entre eux seraient morts dans l’effondrement du tunnel et une centaine d’autres auraient péri lors des tentatives de sauvetage qui auraient provoqué l’effondrement d’un second tunnel. Aucun autre détail n’a été fourni.

Des experts avaient pourtant prévenu les autorités nord-coréennes des risques d’effondrement dûs aux déflagrations nucléaires effectuées récemment sur ses sites.

Comme c’était prévisible, les médias nord-coréens n’ont pas parlé de cette catastrophe, la vie de ses citoyens comptant très peu pour le tyran Kim Jong-un face à ses visées nucléaires.

Photo illustration