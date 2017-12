Conseil de sécurité: veto américain à la résolution égyptienne

Le Conseil de sécurité de l’ONU a débattu lundi de la proposition égyptienne d’annuler la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem. Sur les quinze membres que compte le conseil, quatorze ont voté en faveur du texte – dont la France – mais l’ambassadrice américaine Nikki Haley a opposé un veto au nom des Etats-Unis, faisant échouer l’initiative égyptienne.

Avant l’ouverture de la séance, l’ambassadeur d’Israël Dany Danon avait dénoncé devant les micros cette nouvelle manifestation d’hypocrisie et de révisionnisme historique de l’ONU et avait solennellement déclaré: « Les membres du Conseil de sécurité pourront voter encore cent fois l’annulation de la déclaration de Donald Trump, cela ne changera aucunement la réalité: Jérusalem a été, est et restera la capitale éternelle et indivisible du peuple juif et de l’Etat d’Israël. En ces jours où le peuple juif célèbre la fête de ‘Hanouca, symbole du lien éternel du peuple juif à Jérusalem, il y en a ici qui tentent de réécrire l’Histoire. Il est grand temps que tous les Etats reconnaissent que Jérusalem sera toujours la capitale du peuple juif et de l’Etat d’Israël. Chaque Etat a le droit élémentaire de décider quelle sera sa capitale, mais curieusement, lorsqu’il s’agit d’Israël, il y en a qui remettent ce droit en question. Nous remercions les Etats-Unis pour leur soutien à l’Etat d’Israël et leur prise de position morale ».

La séance du conseil a ensuite commencé par l’intervention de l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Nikolaï Mledanov qui a accusé le président Donald Trump d’avoir provoqué un regain de violence dans la région! Il a profité de la tribune pour accuser Israël de violer la résolution 2334 du Conseil de sécurité prise quelques heures avant le départ de l’ex-président Barack Obama de la Maison-Blanche et pour laquelle il avait lâché Israël en refusant d’utiliser le droit de veto. Nikolaï Mledanov a dénoncé par exemple la décision israélienne d’avoir annoncé la construction de 1200 unités de logements en Judée-Samarie, dont 460 rien qu’à Maale Adoumim ainsi que des travaux de fondations pour un nouveau lotissement dans le quartier de Giv’at Ha-Matoss à Jérusalem. Une véritable menace pour la paix du monde…

Face à lui, l’ambassadrice américaine Nikki Haley a été magistrale. Elle a d’abord répondu sur la résolution 2334 concernant les localités juives, affirmant que le refus de Barack Obama d’utiliser le droit de veto fut une « terrible erreur constitue un obstacle à la paix ». La courageuse ambassadrice a rajouté: « Nous ne laisserons pas le Conseil de sécurité adopter une nouvelle résolution anti-israélienne et les Etats-Unis ne permettront à aucun pays de leur dicter où installer leurs ambassades ». Puis, le regard noir de colère, elle s’est attaquée aux pays d’Europe occidentale qui ont voté en faveur de la résolution, comme la France et le Royaume-Uni: « C’est une insulte et un camouflet que nous n’oublierons pas! Nikki Haley a conclu son intervention en accusant l’ONU d’être « un endroit hostile de manière totalement disproportionnée envers la plus ancienne démocratie du Moyen-Orient ».

Dans un court message enregistré, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a remercié Nikki Haley: « A ‘Hanouca, vous avez parlé comme les Maccabim, vous avez allumé une lumière de vérité pour chasser l’obscurité. Aujourd’hui, la vérité a vaincu le mensonge. Merci monsieur le président Trump, merci Nikki Haley ».

A l’opposé, le chef terroriste Mahmoud Abbas a vivement condamné le veto américain et a répété que « les Etats-Unis se sont définitivement mis hors-jeu dans leur rôle de médiateur entre l’Autorité Palestinienne et Israël ». « Il faudrait être fou pour laisser Washington jouer à nouveau les médiateurs de paix dans la région » est allé jusqu’à dire le chef de la centrale terroriste.

En guise de « mesures de rétorsion », il a signé un « décret présidentiel » entamant les démarches pour demander l’adhésion de la « Palestine » comme Etat membre dans vingt-deux nouvelles organisations internationales. Mahmoud Abbas a également annoncé que la résolution égyptienne sera déposée devant l’assemblée générale de l’ONU où le droit de veto n’existe pas.

Toujours à la « pointe du combat », la Turquie, par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, s’est dit « bouleversée par le veto américain ».

