Le Conseil de sécurité va voter sur l’annulation de la déclaration de Donald Trump!

Le Conseil de sécurité de l’ONU va se réunir lundi, non pas pour parler de la Syrie, de la Corée du Nord ou de l’Iran mais pour voter une résolution annulant la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël. Le texte de la résolution, déposé par l’Egypte, ne cite pas les Etats-Unis mais stipule que « toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n’a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée ». Le texte demande aussi aux Etats membres qui seraient tentés de le faire, de s’abstenir de transférer leur ambassade à Jérusalem!

La résolution bénéficiera d’un large soutien de la part des quinze pays membres mais elle n’a toutefois aucune chance de passer puisque les Etats-Unis opposeront leur veto.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon a sévèrement condamné ce projet de résolution, qui relève selon lui d’une nouvelle tentative de pays arabes et des Arabes palestiniens de « réinventer l’histoire ».

Photo Illustration