Conférence de Paris : D.ieu au ban des Nations

« Et quelle réponse sera faite aux députés des nations ? C’est que l’Eternel a fondé Sion et que les humbles de son peuple y trouvent un abri » (Isaie 14 : 32).

Les 70 pays, dont la France, qui vont se réunir à Paris, n’ont aucun droit légal ou moral d’imposer leurs plans politiques mal conçus sur Israël dans un souci d’une paix illusoire avec les arabes Palestiniens.

Ces 70 pays – 70 nations (existant selon la Bible) vont s’attribuer le droit de diviser la terre d’Israël, d’accuser les juifs d’occuper une terre, la Judée-Samarie, qui est la leur, et qui a été colonisée / occupée par les Arabes, et d’accuser Dieu de leur avoir donné la terre qui porte son nom.

Après les Juifs et Israël, c’est Dieu maintenant qui est mis par ces nations au « ban des nations ». Nous attendons Sa réponse.

Un peu d’histoire.

« La seule cause de cette guerre doit suffire à vous animer, puisque ne l’ayant entreprise que pour repousser les injures insupportables, il n’y en eut jamais de plus juste, et les maux qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils doivent nous faire désespérer de remporter la victoire. Je vous prends à témoins des outrages que nous avons reçus de ces barbares, les plus perfides et les plus impies de tous les hommes… Marchez avec une ferme confiance en la justice de votre cause contre cette impie et perfide nation qui a violé les traités les plus inviolables… »

Cette harangue du roi Hérode à ses soldats, après que des tribus arabes eurent attaqué les Juifs, pensant tirer profit du tremblement de terre en Judée, est rapportée par Flavius Josèphe, dans La Guerre des Juifs contre les Romains [1] . Elle témoigne de l’existence des Juifs sur leur terre dès l’antiquité, des relations entre Juifs et Arabes et du fait que, dès cette époque, des tribus arabes ont tenté de s’emparer de leur terre, comme aujourd’hui.

Depuis l’exil décidé par l’empereur Hadrien (132-136) qui les confinera aux frontières de l’empire, les Juifs ont été persécutés en tant que peuple et en tant que croyants, par le monde romain puis chrétien et persécutés par un islam qui ne pouvait admettre qu’ils ne se convertissent pas. Discriminés et difficilement tolérés en terre d’Islam (Dar al-Islam) avec un statut inférieur, celui de Dhimmis, les Juifs furent contraints de porter des habits distinctifs tels que le “ghiyar, (un tissus jaune mis sur leurs habits), le “zunnar” (ceinture) et un “qalansuwa” (un chapeau de couleur en forme de selle ), et de vivre dans des Ghettos.[2]

Les dhimmis n’avaient pas le droit de monter sur des chevaux, d’être armés, de construire des maisons plus hautes que celles de leurs voisins musulmans, d’avoir des esclaves, de construire de nouvelle synagogues ou églises, de ressembler à de musulmans dans leur habillement, d’épouser des musulmanes, mais les musulmans avaient le droit d’épouser des juives et de les convertir.

Ils avaient le devoir d’honorer et de respecter les musulmans, l’obligation de descendre de leurs ânes lorsqu’ils croisaient un musulman et de donner leur place à un musulman lorsque ce dernier voulait s’asseoir.

Les expulsions des Juifs, les conversions forcées, les persécutions, des massacres et des pogroms ont eu lieu avant la Shoah sur les terres chrétiennes et musulmanes.[3]

Même au XXe siècle, des pogroms ont eu lieu dans les terres arabes, à Bagdad, où des foules ont tué des centaines de Juifs, en Libye, en Égypte, au Yémen et au Maroc même, pays perçu par certains comme très tolérant.

Les Juifs ont été abandonnés et menés à la mort dans ces installations industrielles de l’Allemagne Nazie à la connaissance et avec une totale indifférence des dirigeants européens et américains.

“Les grandes puissances étaient bien au courant des infrastructures ferroviaires qui emportaient les Juifs dans les camps de concentration. Ils avaient des photos et ne les ont pas bombardés. »[4]

Les dirigeants palestiniens (Hajj Amin al-Husseini, Grand Mufti de Jérusalem) ont collaboré avec Hitler, et la Grande-Bretagne a empêché les Juifs de se réfugier dans leur patrie, la Palestine. Le France, entre autres, a fait en sorte d’envoyer ses Juifs en camps d’extermination et d’exfiltrer le grand Mufti de Jérusalem.

Pour beaucoup de musulmans et de chrétiens, à l’exception des évangélistes qui y voient un plan divin, le retour des Juifs dans leur patrie ne peut être qu’un accident de l’histoire, une parenthèse à effacer autant que possible.

Les Musulmans ne peuvent accepter que les Juifs ne se soient pas convertis à l’Islam, que la chrétienté ne s’est pas, non plus, convertie à l’Islam, et que sa conquête en Europe s’est terminée à Poitiers (France), qu’ils ont perdu parmi d’autres conquêtes l’Andalousie et certaines des terres qu’ils ont conquis en Europe, en Asie et en Extrême-Orient et sont maintenant victimes de discriminations ou de persécutions dans plusieurs pays aussi lointains que les Philippines, la Chine, la Birmanie, le Cachemire, la Somalie, l’Erythrée, la Tchétchénie, la Russie et la Bosnie-Herzégovine.

Ils font valoir que, étant donné que les Juifs et les chrétiens n’ont pas été convertis, le monde est dans la tourmente.

Et ils redécouvrent le Coran. En effet un Coran, dans sa version finale, qui a deux Coran : «… le premier, spirituel, livre de paix et de tolérance et un second, législatif et militaire, qui appelle au jihad et à l’intolérance. » ”[5]

En effet, le Coran a des « sourates et des versets révélés à la Mecque et à Médine. Et :

en cas de contradiction entre deux versets, les spécialistes attestent que le verset postérieur abroge le premier. En somme, là où le Coran se contredit [et nombreuses sont les contradictions], c’est la dernière Parole d’Allah qui l’emporte. Ainsi, par cette règle, le Coran est dépouillé de plus de 114 versets « doux », pacifiques, antérieurement révélés…

Toutefois, un ordre chronologique nous est délivré grâce aux études des savants de l’islam, lesquels distinguent les sourates mecquoises des sourates médinoises. Résultat ? Une chronologie lourde de conséquences, car entre en jeu le principe de l’abrogation (verset abrogeant nâsikh, verset abrogé mansûkh), contenu dans le Coran lui-même…[6]

Et ils déclarent la guerre, contre les infidèles, les idolâtres, les non-croyants et les Juifs et les chrétiens, à partir de ces deux versets :

« Lorsque les mois sacrés seront terminés, tuez les polythéistes (païens, idolâtres) là où vous les trouvez ; capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade » S’ils se repentent, font la prière, acquittent l’aumône, laissez-leur le champ libre, car Dieu pardonne, il a pitié. » (sourate 9, verset n° 5)

Et

« Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ni au Jour dernier, ceux qui ne pratiquent pas la religion vraie, parmi ceux qui ont reçu l’Ecriture – jusqu’à ce qu’ils versent la capitation (le Tribut) par leurs propres mains, après s’être humiliés ».[7]

Les idolâtres doivent être combattus, à moins qu’ils ne se convertissent à l’Islam : ce sont les Hindouistes, les bouddhistes, les Yézidis, les polythéistes, les panthéistes et d’une manière générale, tous ceux qui ne croient pas en la « religion de vérité », c’est-à-dire l’Islam. Les Juifs et les chrétiens qui ont un statut spécial, ayant reçu la Bible, doivent être combattus jusqu’à ce qu’ils soient humiliés et qu’ils paient le tribut ou la taxe, pour être protégés d’exaction. Et puisqu’ils ne sont pas humiliés aujourd’hui et ne paient pas de taxe, ils doivent être combattus.

Le prophète Mohammed prévoyait que l’Islam s’étendrait au monde entier. Il n’est donc pas surprenant que les musulmans interprètent l’immigration massive et l’accroissement démographique des musulmans en Europe, comme un signe confirmant la promesse de Mohammad. [8]

Pour l’Islam, une fois qu’une terre donnée est sous domination islamiste, cette terre appartient à l’Islam. Dans cette perspective, aucune paix négociée ne peut être conclue pour résoudre le conflit Israélo / palestinien / Arabe (musulman). « Abandonner n’importe quelle partie de la Palestine est un abandon direct d’une partie de la religion », comme l’a affirmé la Charte du Hamas (Article 13). Pour l’Islam, la seule solution est la fin de l’état d’Israël qui se produira le jour du Jugement dernier.

Et alors que les Européens et les Américains sont contre la présence juive et la construction des villages Juifs en Judée-Samarie (dans la zone C) parce qu’ils perçoivent cela comme un obstacle pour ce qui est appelé « la solution de deux États », les musulmans se battent contre les Juifs pour leur prouver que leur promesse divine ne se réalise pas, qu’il s’agit d’une invention et qu’ils devaient quitter le pays.

Bien que le Coran prévoie le retour des Juifs à la terre, [9] pour l’Islam, ils n’ont aucun droit historique sur la terre de leurs ancêtres. Pour les deux, l’Islam et le christianisme, la religion juive a été remplacée : le judaïsme a été remplacé par le christianisme et l’Islam a pris la place du christianisme. Pour les chrétiens, les Juifs qui n’ont pas reconnu Jésus comme le Sauveur (Christ / Messie / oint) ont échoué, et l’Israël véritable est l’Eglise chrétienne.

Quelle civilisation la chrétienté a-t-elle produit? « Elle a installés beaucoup de saunas – bains chauds, multiplié beaucoup de réserves monétaires, nous dit le Talmud. Mais tout ce que vous avez fait c’est pour votre propre intérêt que vous l’avez fait. » nous répond Dieu. [10]

Pour Pierre Boutang, le rôle d’Israël et du peuple Juif, son rôle et sa mission sur sa terre est de continuer “sa mission originelle », puisque la Chrétienté a failli à sa mission avec la première et la deuxième guerre mondiale.[11]

« le temps de la chrétienté a pris fin mais la chrétienté ne le sait pas encore…la conscience chrétienne a été traumatisée par la découverte de sa responsabilité « indirecte » dans la Shoah. La conscience chrétienne de bonne foi a été épouvantée de voir ce qu’a été le résultat de l’antisémitisme lorsque ce ne sont pas eux qui sont les bourreaux et allument les bûchers…. La conscience chrétienne est obligée de se mesurer à l’interrogation suivante : conscient dans sa bonne foi propre d’être membre de cette civilisation qui commence à Rome il y a 2000 ans et se perçoit comme étant Israël, se demander corollairement à cette culpabilité énorme par rapport à la Shoah : peut-être que les juifs sont vraiment Israël ? Imaginez le drame de la conscience chrétienne contemporaine. C’est Vatican 2 qui en est le verrou. Il faut prendre cela en bonne part, que nous aurons bientôt un devoir de charité chrétienne envers les chrétiens : les aider à s’en sortir ! On ne peut pas laisser l’humanité avec un problème pareil. Il y a là un volcan souterrain et il ne faut pas croire que c’est anodin.» [12]

Pour les musulmans, les Juifs ont échoué (à l’époque des prophètes) et ont été dépossédés de la promesse divine. Et le Coran a remplacé / abrogé / subrogé la Bible des Juifs et aussi toutes les autres religions. Le Coran est devenu la « vérité de la Bible ».[13] Les Juifs et les chrétiens sont inférieurs et doivent payer une taxe (la Djiziya) pour mériter d’être protégés des exactions des foules.

Les Musulmans prétendent même que les prophètes d’Israël appartiennent à l’Islam et qu’ils étaient musulmans et non pas des Juifs, et que les Juifs ne sont pas une nation. Dans l’Islam, la Oumma (la communauté des croyants) n’a aucune frontière et les nations sont une innovation (Bid’a). Le concept d’« Exil » n’existe pas, puisque l’Islam n’a aucune frontière sur la terre. Ils considèrent qu’une religion ne peut pas être la base du groupe national ou de personnes. Ils ne veulent pas accepter que les Juifs sont un peuple, qui a une seule Terre (Israël / Judée et Samarie) et une loi (la Torah).

Les tentatives répétées d’effacer l’Etat d’Israël en 1948, 1956, 1967 et 1973 ont échoué. Pour le Hamas, ISIS, les chiites iraniens et les Arabes sunnites musulmans, de Judée Samarie et d’ailleurs, « Israël, le judaïsme et les Juifs défient l’Islam et les musulmans » par le simple fait qu’ils existent.[14] Aujourd’hui, ils projettent de l’annihiler avec l’aide de tous les Etats.

Aujourd’hui, les Juifs ne sont pas en position inférieure, ni physiquement ni métaphysiquement, comme le veut l’Islam, car Dieu les a ramenés à leur terre et même permis qu’ils s’installent en Judée et Samarie, leur a donné leur souveraineté sur Sa terre et ils ne paient pas la Djiziya (la taxe) aux musulmans, afin d’être protégés contre les foules musulmanes.

C’est de cette manière que les Européens doivent comprendre le mot « humiliation » de l’occupation israélienne : humiliés dans leur foi et leurs pratiques. Les Arabes musulmans se sentent humiliés parce qu’ils ne peuvent plus humilier les Juifs comme le Coran le mentionne et ils sont même obligés de montrer aux soldats juifs (et en plus parfois de soldats noirs et des femmes) leurs cartes d’identité ou permis aux postes de contrôle, pour des raisons de sécurité. Leur « dignité » perdue ne peut revenir seulement que lorsqu’ils seront en mesure d’humilier les Juifs.

Ce retour les interpelle théologiquement, remet en cause leur rôle respectif dans leur interprétation du plan du Créateur et ce que leur civilisation a apporté au monde. Quelle civilisation l’Islam a-t-il apporté? Ils ont « installé beaucoup de ponts, ont conquis beaucoup de provinces, faits beaucoup de guerres » nous dit le Talmud. Mais ils ont fait cela « par intérêt et par impérialisme » nous dit le Talmud.[15] Aujourd’hui, cette civilisation a produit Daech (ISIS), qui détruit tout, à l’intérieur du monde musulman, comme à l’extérieur, avec pour principe de revenir à l’Islam des origines, et à l’Islam de la conquête.

Seulement très peu de musulmans considèrent aujourd’hui :

« que le bain de sang mutuel des musulmans n’est pas une conséquence du ‘problème de la Palestine’ mais une manifestation de la colère d’Allah envers les infidèles du monde entier qui n’acceptent pas Sa prophétie concernant le retour des Juifs sur leur terre et l’établissement de leur capitale dans la ville sainte de Jérusalem unie ».[16]

Très peu de chrétiens du monde occidental considèrent que ce qui se passe dans leur pays a également un lien avec la politique de leurs gouvernements à l’égard des Juifs, d’Israël, de la terre d’Israël et avec l’abandon de leurs valeurs religieuses judéo-chrétiennes et leur histoire.

Et nous Juifs, qui sommes retournés sur la terre de nos ancêtres, indépendants et souverains sur notre terre, grâce à Dieu qui nous a délivré de notre exil, nous voyons et vivons en direct la réalisation de la « promesse » :

“L’Eternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduits à un misérable reste au milieu des nations ou l’Eternel vous conduira. Là vous serez soumis à ces dieux, œuvres des mains de l’homme, dieux de bois et de pierre, qui ne voient ni n’entendent, qui ne mangent ni ne respirent. » (Deutéronome 4: 27-28) …

“Et il te ramènera, l’Eternel ton Dieu dans le pays qu’auront possédé tes pères, et tu le possèderas a ton tour; et il te rendra Florissant et nombreux, plus que tes pères. » (Deutéronomy 30: 5)

…. « Et je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre sol. » (Ezekiel 36: 24)…

« Je repeuplerai les villes, et les ruines seront rebâties. Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d’offrir l’image de désolation aux yeux de tout passant. Et l’on dira : Voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin d’Eden, et ces villes ruinées, dépeuplées, écroulées, les voilà fortifies et habitées! Elles sauront alors les nations qui seront restées autour de vous, que c’est moi, l’Eternel, qui ai rebâti les décombres, replanté le sol dévasté, moi, l’Eternel qui l’avais annoncé et qui l’aurait accompli. » (Ezekiel 36: 33-36)… « Je multiplierai sur vous la population, la maison d’Israël toute entière; les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme au temps d’autrefois et vous ferai plus de biens qu’à vos débuts: vous saurez que je suis l’Eternel. » (Ezekiel 36 : 10-12).

Même le Coran le prévoit:

« Nous avons donné en héritage aux gens qui avaient été opprimés les contrées orientales et les contrées occidentales de la Terre que Nous avons bénies. Ainsi s’accomplit la très belle promesse de ton Seigneur envers les fils d’Israël parce qu’ils ont été patients. » (Coran, Sourate 7, 137) [17]

« Après la mort [de Pharaon] nous avons dit aux fils d’Israël : « Habitez la Terre et lorsque s’accomplira la promesse de la vie future, nous vous ferons revenir en foule ». (Coran, Sourate 17, 104) [18]

« Ô mon peuple [peuple de Moïse] ! Entrez dans la terre sainte qu’Allah vous a prescrite. Et ne revenez point sur vos pas (en refusant de combattre) car vous retourneriez perdants ». (Coran, Verset V, 21)[19]

Nous voyons que Jérusalem n’est plus désolée et divisée, qu’elle est peuplée et libérée :

“Eclatez en cris de joie, chantez en chœur, ruines de Jérusalem ! Car l’Eternel console son peuple, délivre Jérusalem. » (Isaiah 52: 9).

“Pour l’amour de Sion, je ne garderai pas le silence, pour Jérusalem, je n’aurai point de repos, que son salut n’ait éclaté comme un jet de lumière, et sa victoire comme torche allumée”. (Isaiah 62: 1).

Nous voyons bien que les pays de tradition chrétienne nient la présence de Dieu et que leurs nations mélangées ne connaissent plus Dieu. Que les musulmans interprètent le Coran de manière à invalider les passages concernant le retour des Juifs sur leur terre.

N’est-il pas curieux que 70 pays vont se réunir à Paris, sur les 195 états qui existent dans le monde : Ces 70 nations, qui selon la Bible et nos enseignements, existent dans le monde et qu’elles vont se permettre de juger Dieu, de l’accuser de leur avoir donné Sa terre qui porte son nom, Israël, d’avoir réalisé ses promesses prophétiques et de les avoir fait revenir sur Sa terre, d’accuser les Juifs d’avoir occupé une terre, la Judée Samarie, qui a été colonisée / occupée par les Arabes et de décider de diviser Sa terre?

En fait à la Conférence de Paris, ce n’est pas Israël qui sera principalement mis en accusation, mais Dieu lui-même. Ces 70 nations vont nier à la fois la puissance et la présence de Dieu sur terre, mais contester de plus sa volonté et son choix d’avoir donné Sa terre au peuple Juif.

Et quelle réponse devons-nous donner aujourd’hui aux représentants de la France et à ces 69 autres nations ? La réponse est là déjà prête:

« Et quelle réponse sera faite aux députés des nations ? C’est que l’Eternel a fondé Sion et que les humbles de son peuple y trouvent un abri » (Isaie 14 : 32)

Attendons maintenant la réponse du Créateur à Ses créatures.

Par Michel CALVO



Avocat au Barreau d’Israel



Docteur en Droit des Organisations Internationnales

et des Relations Economiques Internationales

