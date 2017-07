La communauté juive américaine en colère contre Rex Tillerson

La Conférence des présidents, organisation faîtière des principales organisations juives américaines s’est jointe à la protestation du ZOA (Zionist Organization of America) contre le Département d’Etat, après un rapport qui met en cause Israël pour la violence des Arabes palestiniens contre lui!

Le State Department de son côté se défend par la voix de sa porte-parole Heather Nauert qui affirme que le rapport dénonce les attaques terroristes du Hamas et d’autres organisations contre Israël. Pourtant, ce qui est écrit dans le dit rapport ne laisse pas de place au doute. Il y est notamment question des facteurs qui favorisent la violence terroriste. On y trouve notamment « l’absence d’espoir d’obtenir un Etat palestinien, la poursuite de la construction juive en Judée-Samarie, les « violences » exercées par des Juifs de Judée-Samarie sur les Arabes palestiniens (sic), la volonté du gouvernement israélien de modifier le statu quo sur le Mont du Temple et la tactique employée par Tsahal qui serait trop « agressive »!

Tout aussi révoltant, le rapport du Département d’Etat note que « l’Autorité Palestinienne, sous la présidence de Mahmoud Abbas, a pris des mesures significatives contre l’incitation notamment en demandant aux institutions qui dépendent de lui de ne plus diffuser des messages qui pourraient créer ou encourager la violence »!!!

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’affirmation émane de la diplomatie américaine sous Rex Tillerson. Lui-même, après une rencontre avec Mahmoud Abbas, s’était basé sur ses propos pour dire qu’il avait fait des efforts pour faire cesser l’incitation!

La Conférence des présidents a adressé une lettre au secrétaire d’Etat américain, lui exprimant « sa profonde inquiétude » concernant ce rapport qui attribue la violence arabe à la politique israélienne. Elle lui demande d’annuler ce rapport et de fournir une version plus conforme à la vérité et mentionne la responsabilité exclusive des violences à l’incitation permanente dans les médias, les réseaux sociaux et dans les écoles de l’Autorité Palestinienne comme du Hamas. La ZOA va plus loin en appelant à la démission de Rex Tillerson « pour ce rapport biaisé, tronqué et teinté d’antisémitisme ».

Photo Wikipedia