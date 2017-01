La commission ministérielle de législation reporte l’expulsion des familles de terroristes!

En dépit des déclaration d’intention tonitruantes, la commission ministérielle des lois a créé la surprise en reportant à dans six mois la discussion sur l’expulsion des familles de terroristes. Cette mesure était présentée par le ministre des Transports Israël Katz et le président de la coalition David Bittan, suite à l’attentat d’Armon Hanatziv. Des membres de Yesh Atid soutenaient également la mesure à l’image de Yaïr Lapid, Meïr Cohen, Yaakov Perry et Micky Lévy.

L’opposition avait beau jeu de contourner la coalition par le droite et dénoncer l’attitude inconséquente du gouvernement sur une question aussi importante que la lutte contre le terrorisme. Meïr Cohen (Yesh Atid) s’est dit « consterné » par ce revirement, d’autant plus qu’il s’agissait d’une loi présentée par la coalition. « Ce report incompréhensible est une gifle à la sécurité des citoyens du pays ».

Aucune information n’a été fournie pour l’instant sur le détail du vote au sein de la commission. Cette commission est composée de douze membres et présidée par la ministre de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehoudi). Avec elle six ministres Likoud, un autre ministre Habayit Hayehoudi et un ministre pour chaque autre parti de la coalition: Israël Beiteinou, Shass, Koulanou et Yahadout Hatorah.

Photo Isaac Harari / Flash 90