Cofix augmente ses prix!

La révolution Cofix est elle-aussi obligée selon ses dirigeants de « s’adapter » au coût de la vie et surtout à l’augmentation des frais divers. Avi Katz, patron de Cofix et initiateur de la « révolution des prix » a annoncé qu’après trois ans et demi de produits vendus à 5 shekels, le prix unitaire va passer à 6 shekels. Cette augmentation ne concernera pas les supermarchés Cofix.

Avi Katz a dit espérer que ce prix restera fixe durant un maximum de temps mais n’a pas voulu promettre qu’il s’agira de la dernière augmentation. Il a expliqué que les frais ont connu des augmentations comme par exemple les loyers, les matières premières, le salaire horaire ou l’électricité. »C’est le seul moyen de procéder si nous voulons continuer à exister et proposer des produits à très bas prix », a-t-il rajouté.

Avi Katz a souligné avec raison que cette augmentation de 20% sur le papier permettra tout de même de maintenir un prix tout à fait correct et attractif pour toute la gamme de produits proposée par sa chaîne. Il a estimé que grâce à la révolution qu’il a initiée et qui a été suivie par d’autres sociétés, les consommateurs israéliens ont économisé plus d’un milliard de shekels.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90