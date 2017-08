City Service: Un autre regard sur le partage immobilier

Dans la famille »je partage », je demande la branche immobilière! L’air du temps est donc à la mutualisation des moyens et la location d’appartements pour le court et moyen terme n’y fait pas exception.

LPH s’est entretenu avec Alain Asseraf qui, en collaboration avec l’Israélien Ido Ben Ari a lancé un service novateur et unique: City Service.

Etre chez soi comme à l’hôtel

Alain est ce que l’on peut appeler un pro de l’immobilier. Associé pendant 29 ans avec Shimon Ben Ari, ils ont dirigé un groupe immobilier coté en bourse. Il y a deux ans, Shimon prend sa retraite et Alain décide avec Ido, le fils de Shimon, de s’adapter à l’évolution du marché.

Il nous raconte: »Nous avons constaté que le marché de l’immobilier changeait. Les concepts de locations de court et moyen terme étaient en plein essor. Nous avons donc réfléchi à une offre très particulière ».

Alain a le déclic alors qu’il est en vacances à Tel Aviv avec sa famille dans un appartement qu’ils ont loué pour l’occasion. »J’ai été désagréablement surpris par les prestations proposées », se souvient-il, »les draps étaient d’une propreté douteuse, l’appartement n’était pas bien entretenu, en un mot il y avait beaucoup à faire! ».

Alain et Ido décident de créer un concept qui permettra au locataire saisonnier de se sentir dans son logement comme dans une suite d’hôtel. »Tout est fait pour que le client se sente comme dans un grand hôtel, tout est millimétré ».

Le type de logement proposé est bien défini: il s’agit d’appartements d’au minimum 70 m2 qui peuvent loger au minimum 4 personnes dans de très bonnes conditions. Les propriétaires doivent être disposés à louer leur logement au moins la moitié de l’année. Pendant cette durée, le bien pourra être loué à plusieurs clients. Pour le moment, City Service n’est disponible que sur Tel Aviv.

Le principe est simple: City Service met à la disposition du locataire un appartement parfaitement entretenu, avec une décoration travaillée, un set complet pour faire la cuisine mais aussi pour l’hygiène, des draps propres, de marque et parfaitement repassés, des senteurs qui parfument l’intérieur: un service haut de gamme. »Tous les logements que nous proposons offrent les même prestations de qualité et ce pour un prix qui reste correspondant à celui du marché ».

Le partage entre propriétaires et locataires sublimé

»Nous proposons aux propriétaires de faire de leur bien un logement attractif qui leur permettra de le louer avec certitude pendant toute la durée souhaitée. Le bien est préservé grâce à un entretien minutieux. Nous créons les annonces et nous occupons de tout l’entretien de l’appartement ».

Les locataires ne sont pas en reste non plus dans ce concept. »Nous sommes sur place pour leur remettre les clés à leur arrivée, nous assurons une intendance permanente et un contact direct avec eux tout le long de leur séjour. Nous leur proposons même des sorties et activités à faire à proximité de leur lieu de logement ».

Le propriétaire dort tranquille et le locataire profite d’un séjour dans un confort idéal. City Service pousse le concept du partage à un niveau qui vise à satisfaire les deux parties en maintenant un lien direct et un dialogue permanent. Et le petit plus: lorsque les propriétaires des lieux veut occuper son appartement, les équipes d’Alain Asseraf leur préparent leur logement exactement comme s’ils étaient des locataires.

Un intérêt croissant pour ces formules de partage

La solution de partage que propose City Service fonctionne. Alain et Ido étaient les premiers surpris par le taux d’occupation de leurs biens sur le marché. »Nous en sommes à des taux d’occupation de 50 à 85% sur Tel Aviv », se félicitent-ils, »et il en va de même dans les autres grandes villes du monde où nous sommes présents ». Encore une preuve de l’intérêt du public aujourd’hui pour ce type de concept basé sur le partage.

Les demandes de location sont nombreuses notamment grâce aux accords commerciaux de City Service avec des plates-formes comme COMACOM, Booking, Expedia ou Trip Advisor.

Alain et Ido ont fait le pari de cette nouvelle forme d’économie et au vu des remarques élogieuses des personnes bénéficiant de leur concept, on ne peut qu’en conclure qu’ils ont déniché le bon créneau.

Le partage serait-il finalement un des signes de notre époque?

Pour aller plus loin

www.city-service.com

Guitel Ben-Ishay