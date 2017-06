Le cinquantenaire de la réunification de Jérusalem célébré à l’Onu

L’événement est exceptionnel et particulièrement significatif : à l’initiative de l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon, la délégation israélienne a marqué, au siège de l’organisation internationale à New York, le cinquantième anniversaire de la réunification de Jérusalem.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’ambassadeurs et de diplomates du monde entier et de centaines de sympathisants d’Israël et de représentants de la communauté juive américaine.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, Danny Danon a déclaré : « Nous sommes fiers de fêter aux Nations unies la réunification de notre capitale éternelle, Jérusalem. Nous nous tenons ici, la tête haute, pour dire que Jérusalem a toujours été la capitale du peuple juif et restera à jamais la capitale de l’Etat d’Israël ».

La chanteuse Sarit Haddad, qui est venue donner un concert pour célébrer cet anniversaire, a tenu à dire elle aussi ‘qu’elle ressentait une grande fierté à être présente à cet événement émouvant sur la scène de l’Onu pour célébrer la réunification de Jérusalem’.

Elle a conclu en affirmant ‘qu’il s’agissait pour elle d’un concert particulier qui lui avait permis de transmettre un message très fort’ et ‘qu’elle avait été très honorée de présenter le beau visage d’Israël’.

Claire Dana-Picard

Source: Chiourim.com

Photo by Flash90