Le chômage des musulmans en Israël est de 6,7% alors que dans le monde arabe, il est de 30%

En l’honneur de l’Eid al-Adha qui aura lieu ce week-end, le Bureau central des statistiques d’Israël (CBS) a publié plusieurs statistiques sur la population musulmane israélienne, y compris le nombre de musulmans en Israël, le taux de croissance de ce secteur et d’autres données concernant l’emploi, l’éducation et les statistiques financières.

Les données du Bureau montrent que 1,534 million de musulmans ont résidé en Israël en 2016, soit 17,7% de la population du pays. Au cours de la dernière année, leur nombre a augmenté de 36,000 personnes. Le taux de croissance annuel de la population musulmane est resté constant au cours des trois dernières années, restant à 2,4% par an, toujours le plus élevé parmi les minorités en Israël.

CBS a cité Jérusalem comme la ville avec le plus grand nombre de résidents musulmans, 320,000 au total, représentant 36,2% de sa population et 21% du nombre total de musulmans en Israël. La deuxième plus grande concentration de musulmans au pays est à Rahat, dans le Néguev, où vivent 64,300 musulmans.

Le taux de fécondité dans la société musulmane diminue cependant de 4,7 enfants par femme en 2000 à 3,2 enfants aujourd’hui. C’est toujours le taux de natalité le plus élevé en Israël. Grâce à cette statistique, ainsi que d’autres, la population musulmane est relativement jeune, le nombre d’enfants et de jeunes adultes dépassant largement celui des personnes âgées. Environ 35% de la population musulmane à de 0 à 14 ans, alors que seulement 3,9% de la population a 65 ans et plus.

En ce qui concerne l’emploi, les données CBS montrent que le taux de chômage chez les musulmans est de 6,7% – un taux à faire blêmir les musulmans de France. A la Courneuve par exemple, 30% des musulmans sont au chômage !

Dans l’enseignement supérieur, une croissance a été notée dans le nombre de diplômés.

Une autre perspective comparative intéressante est la répartition du revenu du ménage. “La dépense mensuelle moyenne totale de consommation dans les ménages musulmans est de 13,202 shekels, contre 15,930 dans les ménages juifs”, a déclaré le rapport de CBS.

La répartition des dépenses montre que 23% des dépenses des ménages musulmans sont consacrées à la nourriture, contre seulement 15,5% chez les juifs. Le logement, quant à lui, représente 19,7% des dépenses musulmanes comparativement à 25,5% chez les juifs. Dans la connectivité web, 37,8% des ménages musulmans jouissent des connexions Internet, un chiffre faible par rapport aux 78,8% du secteur juif (les prix des forfaits internet commencent à 70 shekels par mois).

Les musulmans israéliens reçoivent presque la télévision par satellite (90%).

Par Nisso Amzar – JSSNews