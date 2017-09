Le chef d’Etat-major en visite chez les bédouins

A l’occasion de la Fête du Sacrifice (Aïd El-Ad’ha), le chef d’Etat-major Gadi Eizencot a rendu visite aux responsables de la population bédouine dans le sud du pays notamment pour rendre hommage aux Bédouins servant dans Tsahal. Il a tenu à faire ce geste pour apaiser les tensions à une période où la population bédouine est traversée par des courants irrédentistes dûs au travail de sape effectué par les députés arabes ainsi que des organisations islamiques et pro-palestiniennes.

Gadi Eizencot était accompagné du général Motti Almoz, commandant du Département des ressources humaines de Tsahal et du général (rés.) Wadjdi Sarhan, directeur de l’Office des populations. Assistaient à cette rencontre sous une immense tente des dirigeants de la population bédouine, des chefs de clans, des maires ainsi que des officiers bédouins actuels ou anciens.

Le chef d’Etat-major a dit entre autres: « Tsahal est l’armée du peuple, qui ne regarde pas les origines et les couleurs et elle a un objectif simple, qui est de gagner les guerres et assurer la sécurité de l’Etat. Nous savons que le secret de la force de notre armée repose dans ses soldats. Il est impératif qu’il y ait une solidarité entre tous ceux qui sont nés dans ce pays afin que l’Etat puisse se développer, progresser, accorder des droits égaux à tous et nous permettre de vivre en sécurité ». Gadi Eizencot a émis le voeu de voir une jour des Bédouins devenir pilotes de Tsahal, marins ou entrer dans des unités d’élite. Il a dressé l’éloge des soldats bédouins qui « sont partie prenante intégrale dans la force de Tsahal ».

Avant de quitter, le chef d’Etat-major a remercié la communauté bédouine pour sa contribution à la société israélienne.

Photo porte-parole Tsahal