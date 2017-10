Cérémonie Guerre de Kippour: Binyamin Netanyahou présente ses excuses

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a présenté ses excuses après ce qui a été sans conteste une grave maladresse: aucun représentant gouvernemental n’a été présent à la cérémonie officielle marquant le 44e anniversaire de la Guerre de Kippour. Les réactions ont été très nombreuses, notamment parmi les familles des soldats tombés.

Dimanche soir, Binyamin Netanyahou a publié le twitt suivant: « Je suis sincèrement désolé qu’aucun représentant du gouvernement n’ait assisté à cette cérémonie en souvenir des soldats tombés lors de la Guerre de Kippour. Il s’agit d’une regrettable erreur et je présente me excuses aux familles endeuillées. J’ai donné instruction au secrétariat du gouvernement de faire en sorte qu’il y ait désormais toujours des représentants du gouvernement lors des cérémonies en souvenir des guerres d’Israël. Il s’agit d’un devoir suprême envers nos être chers qui sont tombés afin que nous puissions vivre dans notre Etat ».

Parmi les réactions, celle d’Ehoud Barak qui a profité de cette bévue pour attaquer une nouvelle fois le gouvernement et son chef: « Honteux et rageant. Il s’agit d’une offense faite aux vaillants combattants qui sont tombés. Où étaient Bibi et ses ministres? A une cérémonie au Goush Etzion? Occupés à attaquer la Cour suprême? Il s’agit d’une défaillance morale. Il est temps qu’ils retournent à la maison ».

Cette nouvelle attaque de l’ancien Premier ministre et ministre de la Défense lui a valu une réplique cinglante du ministre de la Communication Ayoub Kara. Ce dernier lui a rappelé que dimanche était aussi le jour anniversaire de la mort atroce du garde-frontières druze Madhat Youssef, qui avait été abandonné agonisant pendant des heures près du Tombeau de Joseph à Sichem lors de la 2e Intifada. Ehoud Barak, à l’époque Premier ministre et ministre de la Défense, n’avait pas ordonné à Tsahal de venir en aide au blessé. Le ministre a rajouté: « Il n’est jamais trop tard. J’attends depuis la veille de Yom Kippour qu’Ehoud Barak se rende sur la tombe de Madhat Youssef hy »d pour lui demander pardon de l’avoir abandonné à sa mort. Mais hélas, il n’en a rien été ».

Des dizaines d’internautes ont également rappelé à Ehoud Barak ce triste événement. L’un d’eux écrit notamment: « Si déjà vous parler ‘d’offense faite aux soldats’, que vous dit le nom de Madhat Youssef? » Un autre écrit: « Et vous osez écrire ça le jour anniversaire de la mort de Madhat Youssef? Vous n’avez décidemment honte de rien! »

Photo Mark Neyman / GPO