Centre académique Lev: Des études universitaires dans un cadre religieux

Israël offre des options d’études universitaires que l’on ne trouve pas ailleurs. Au cœur de Jérusalem, le Centre académique Lev avec sa section pour garçons, Mahon Lev, et celle pour filles, Mahon Tal, en est un bel exemple.

L’exigence d’un haut niveau

Le centre académique Lev est fondé en 1969 par le Professeur Zeev Lev, z »l. Il se fixe alors un objectif d’excellence dans les matières religieuses comme dans les matières scientifiques. Toute l’idée était là: former les cadres de l’ingénierie israélienne tout en inculquant aux étudiants les valeurs de »dere’h eretz » et un haut niveau de Torah.

Du monde entier, de toutes les tendances religieuses

Le pari du Professeur Lev était ambitieux mais il l’a relevé. Près de 50 ans plus tard, le Centre académique Lev a une réputation mondiale. Il séduit de très nombreux étudiants et notamment beaucoup de Français, olim ou même encore détenteurs d’un visa de touriste.

Le Centre est le plus souvent associé au monde sioniste religieux. Il est vrai que la majorité de ces élèves appartiennent à cette tendance. Néanmoins, il est important de souligner que toutes les nuances du monde religieux y sont représentées. Beaucoup de garçons et de filles issus du monde haredi y effectuent des études. C’est notamment le cas de certains étudiants venus de France, qui sortent des yechivot harediot françaises.

Par ailleurs, le Centre académique Lev sait l’importance qu’il faut accorder à ces étudiants venus de l’étranger. Les Français en constituent la part la plus importante aujourd’hui. Un département s’occupe des olim et une année de préparation aux tests psychométriques ainsi qu’un oulpan permet à ces étudiants de réussir leur examen d’entrée au sein du Centre académique et de s’y intégrer parfaitement.

L’atmosphère qui règne sur le Campus aide aussi à cette intégration, ainsi que les activités extra-scolaires proposées et le cadre offert aux étudiants.

Plusieurs cursus, de nombreux débouchés

Le Centre académique Lev n’est pas mixte: les garçons étudient au Mahon Lev, les filles au Mahon Tal. Mais, les formations universitaires sont les mêmes: informatique, électronique, bio-informatique, électro-optique et génie industriel, faculté de Business et management ainsi qu’expertise comptable. Une école d’infirmerie est également proposée, séduisant davantage les filles.

Niveau Kodech, les garçons lui consacrent la matinée jusqu’à 13h. Un Beth Midrash fonctionne sur place. Les filles profitent d’une midrasha avec des cours qu’elles choisissent.

Le cursus universitaire dure quatre années au terme desquelles les étudiants trouvent de nombreux débouchés. Des entreprises viennent même au Centre académique Lev, les recruter avant la fin de leurs études!

Certains élèves, parallèlement à leur diplôme d’ingénieur, préparent aussi celui de la Rabbanout. C’est bien la richesse de ce Centre académique: ouvrir au maximum le champ des possibles, dans un cadre accueillant, sérieux et qui tient ses promesses.

Pour plus de renseignements:

Tél: 02-6751029

Mail: [email protected]

www.jct.ac.il

www.mahon-lev.fr

Guitel Ben-Ishay