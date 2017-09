Une cellule terroriste a été démantelée à l’est de Jérusalem…..

8 Arabes Israéliens ont été arrêté en début de semaine dans le quartier de Silwan, qui se situe à l’est de Jérusalem. Ils sont soupçonnés d’avoir planifié des attaques contre des Israéliens…….Détails……..

De plus, cette cellule terroriste était déjà passée à l’acte récemment en tirant des coup de feu sur un véhicule et sur des maisons appartenant à des juifs dans le quarier de Silwan.

L’enquête a également révélé que les membres de cette cellule étaient impliqués dans d’autres attaques survenues dans la région et notamment des attaques aux pierres sur les forces de sécurité.

Source Koide9enisrael