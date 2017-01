Caricature: comment l’attentat est vu cÃ´tÃ© arabe palestinien

A l’annonce de l’attentat meurtrier de Jérusalem, il n’y a pas eu que les cris de joie et les distribution de bonbons dans les rues de Gaza et de certains endroits de Judée-Samarie. Les médias arabes palestiniens ont diffusé une caricature qui résume l’état d’esprit de cette population majoritairement dénuée de sentiments humains les plus élémentaires. Il est à souligner qu’après chaque attentat, les médias arabes palestiniens, Hamas et Fatah confondus, fleurissent de caricatures moqueuses et de messages de glorification des terroristes.