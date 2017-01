Selon les informations qui viennent d’être diffusées sur l’attentat près de la Promenade d’Armon Hanatsiv, le terroriste au volant de son camion a renversé des soldats au moment où ils descendaient d’un autobus qui les déposaient près de la Promenade du quartier d’Armon Hanatsiv. D’après les témoignages recueillis sur place, le camion a surgi à une allure folle et a foncé dans le groupe, tuant quatre personnes et blessant une quinzaine d’autres. Plusieurs soldats et des civils ont alors ouvert le feu sur le terroriste et ont réussi à la neutraliser.