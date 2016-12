Le cadeau d’adieu. Avraham Azoulay

On le sentait venir, on s’y était préparé, on a même cru avoir déjoué l’initiative égyptienne grâce à un coup de fil de Trump, et pourtant… Au lieu de se concentrer sur des solutions aux conflits de la région, toute l’intelligence d’Obama s’est focalisée sur la façon de nuire à Israël, sur cette vengeance préparée. Il a de plus, sur ce coup monté, entrainé dans son sillage, un grand troupeau de moutons ne demandant qu’à le suivre. Obama, comme ses sbires, a cru qu’il fallait imposer à Israël une solution non négociée. Quel génie pour un prix Nobel de la paix! Ainsi, il n’a fait que reculer de quelques années toute possibilité de négociation entrainant un durcissement de la position israélienne. Bibi a pu, enfin, lui dire ce qu’il avait sur le cœur depuis 8 ans. Il a d’abord répondu par le vrai message de Hannouka : nous sommes sur cette terre pour repousser l’obscurité de nos ennemis et éclairer le monde. Les Maccabim, cette minorité juive, ont, en fin de compte vaincu la vision corrompue des Grecs.

Barack Hussein aura laissé son empreinte pernicieuse. Ce gouvernement américain, de Kerry et de Biden, déçu amèrement par la défaite de Clinton, a planté son dernier clou. Il a, dès son arrivée au pouvoir, tendu la main au monde des Frères Musulmans, il s’est tu face aux massacres en Lybie, en Syrie, au Yémen, il a signé un accord historique avec l’Iran nucléaire et enfin… Enfin, il a ouvertement reconnu le droit du BDS de boycotter Israël, en le délégitimant, en s’alignant sur les positions de l’UNESCO, en niant l’appartenance du Kotel, de la vielle ville de Jérusalem et d’une grande partie de notre terre, à notre peuple.

Cet affront, le peuple juif ne le lui pardonnera pas. Cette gifle, le gouvernement d’Israël la lui fera payer. Cette insulte se retournera contre tous les ennemis d’Israël, en resserrant encore plus, nos liens avec la nouvelle Amérique, celle de Trump.

La force du judaïsme, dans les moments difficiles, se résume en deux mots magiques pleins d’Emouna : ’Hakol létova’’. Oui, tout ce qui nous arrive est au bout du compte pour le bien, pour nous repositionner, comme dans le waze, lorsque nous perdons momentanément notre chemin, nos repères, même si la route est un peu plus longue.

לא מפחד מדרך ארוכה עם הנצח

חנוכה שמח !

Avraham Azoulay

Photo by Flash 90