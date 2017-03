Britney Spears en concert à Tel Aviv en Juillet prochain et pour la première fois en Israel?

Britney Spears se produira à Tel Aviv en Juillet, viennent de rapporter les médias israéliens. Le spectacle aurait lieu au parc Hayarkon et ferait partie de sa tournée asiatique à venir. La date et les ventes de billets n’ont cependant pas encore été annoncées mais il ne s’agirait pas de rumeurs comme dans le passé car les producteurs auraient confirmé au quotidien israelien Haaretz que le concert serait officiellement annoncé dans les prochains jours.

Britney Spears se fait connaître mondialement en 1999 grâce au titre …Baby One More Time, qui est l’un des singles les plus vendus au monde. Elle a vendu un total de 240 millions de disques à travers le monde et est la troisième artiste détenant le plus de disques de diamant aux États-Unis, à égalité avec d’autres artistes tels que Michael Jackson, Madonna ou encore Whitney Houston.

D’autres grands noms de la Pop viendront dans les prochains mois en Israël, notamment Gun N ‘Roses, Aerosmith, Justin Bieber, Radiohead et Tears for Fears…..

Tel-Avivre – la rédaction