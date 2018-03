BREAKING: prise d’otage terroriste en France (mise à jour)

17h45: les forces de l’ordre ont finalement donné l’assaut au supermarché dans lequel le terroriste s’était refugié en prenant des otages. D’après les derniers éléments de l’enquête, le terroriste avait déjé tué un automobiliste avant de s’attaquer aux CRS et de se rendre dans le supermarché. Lorsqu’il est entré dans le magasin, il a abattu deux otages dès le début en criant le slogan de “paix”:”Allah ou-Akhbar, je vais tous vous tuer”. Il a été éliminé lors de l’assaut mais plusieurs otages ont été blessés.

Le terroriste s’appelait Redwan Lagdim, d’origine marocaine. Il était fiché “S”, ou “radicalisé” selon la terminologie française qui refuse encore et toujours de faire le lien entre le terrorisme et l’Islam. Mais il s’avère que les services de renseignements avaient relâché la surveillance pendant un moment, estimant qu’il s’était peut-être rangé…

Daech a officiellement revendiqué l’attaque terroriste.

14h21: Un individu au volant d’une voiture a ouvert le feu avec une arme de poing sur un groupe de quatre CRS qui effectuaient un footing à Carcassonne. Selon les CRS, il a auparavant tenté de les écraser avant tirer. L’un des policiers a été sérieusement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital.

Le terroriste s’est ensuite enfui et a fait irruption dans un supermarché de Trèbes, près de Caracassonne. Il a pris des otages – au moins huit – et un homme aurait été tué. Selon le Parquet, l’individu se réclame du Groupe Etat Islamique et menace d’exécuter les otages. Tout la quartier a été bouclé et d’importantes forces du GIGN ainsi que du RAID sont sur place.

Selon certaines sources, il y aurait eu deux hommes dans la voiture.

Photo Google Street Maps