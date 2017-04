Des bombes dans les sacs à dos de terroristes mineurs palestiniens !

Deux jeunes terroristes palestiniens, encore mineurs, qui venaient de jeter des cocktails Molotov sur une jeep militaire, ont été arrêtés par des gardes-frontières. Fort heureusement, les engins n’ont pas pris feu et n’ont donc fait aucune victime ni causé de dégâts matériels. L’attaque a été perpétrée sur une route du Goush Etsion, près du village arabe de Walleja, au-dessus de la route des Tunnels et à proximité de Bet Jala. Les deux jeunes arabes venaient de Dahayshe, au sud de Betlehem. L’un d’entre eux transportait dans son sac à dos d’autres bombes incendiaires prêtes à l’emploi. Ils s’étaient rendus à la station-service après l’école pour remplir d’essence leurs bouteilles et avaient ensuite cherché des cibles israéliennes à atteindre.