La blague du jour: la Turquie propose ses « bons offices » entre Israël et l’Autorité Palestinienne

La Turquie de l’antisémite et anti-israélien Recep Erdogan propose ni plus ni moins de jouer les médiateurs entre Israël et l’Autorité Palestinienne! C’est Mevlüt Çavuşoğlu, le ministre turc des Affaires étrangères, qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse en présence du président Recep Erdogan et du président français Emmanuel Macron en visite à Ankara. En annonçant cette information, le ministre turc a rappelé que la Turquie avait déjà servi de médiateur dans des négociations entre Israël et la Syrie. Effectivement, mais à l’époque, bien que les relations israélo-turques étaient encore très bonnes, Ankara soutenait Damas et poussait Israël à se retirer du Golan!

Mevlüt Çavuşoğlu a juré la main sur le coeur que la Turquie n’est pas antisémite. Ce que démontre régulièrement son président…

Le chef de la diplomatie turque a rajouté que la poursuite des relations israélo-turques n’est pas en danger « malgré cette période très difficile ». Avec toupet il a exprimé sa « déception » de l’attitude du gouvernement israélien « qui malgré la normalisation des relations entre la Turquie et Israël, Israël aurait dû adopter une attitude plus positive »!!! Il a dénoncé « l’agressivité d’Israël contre les Palestiniens à Gaza et Jérusalem ».

On imagine quelle sera la réponse du Premier ministre israélien après toutes les virulentes attaques du président turc envers Israël.

