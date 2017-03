Binyamin Netanyahou souligne le succès commercial de son voyage en Chine

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris l’habitude que les grands médias minimisent ou occultent les succès de son gouvernement. C’est ainsi qu’il a décidé depuis longtemps de s’adresser aux citoyens par le biais des réseaux sociaux et des médias alternatifs.

Mardi, depuis Pékin, il a avait publié un message filmé dans lequel il soulignait la réussite de son voyage en Chine sur le plan diplomatique et de manière générale, l’attraction qu’exerces Israël sur de très nombreux pays comme il a pu s’en rendre compte lors de ses voyages sous toutes les latitudes.

Jeudi, le Premier ministre a publié un twitt dans lequel il évoque le succès de sa visite en Chine sur le plan économique et commercial: « Les représentants des sociétés qui m’ont accompagné ont signé vingt-cinq contrats avec des entreprises chinoises pour un montant total de deux milliards de dollars. Cette visite fut un succès sur le plan politique et économique à la fois ».

Par ailleurs, de nombreux accords bilatéraux ont été signés entre les ministres israéliens qui l’accompagnaient et leurs homologues chinois. Ces accords portent sur des coopérations dans les domaines agricoles, scientifiques, sanitaires et environnementaux ».

Durant cette visite qui a duré plusieurs jours et durant laquelle le Premier ministre et sa délégation ont été très chaleureusement accueillis partout où ils allaient, les grands médias israéliens ont préféré mettre l’accent sur la crise politique entre Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon, les succès diplomatiques du Premier ministre n’entrant pas dans le cadre de l’image qu’ils veulent donner de lui à longueur d’année.

Photo Haïm Zach / GPO

(Binyamin Netanyaou et Jack Ma, PDG d’Ali Baba, lors du Salon Chine-Israël de l’Innovation)