Binyamin Netanyahou et Reouven Rivlin réagissent à l’attentat d’Arad

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à l’attentat d’Arad qui a coûté la vie au sergent Ron Its’hak Kukiya hy »d: « J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille du sergent Ron Its’hak Kukiya z.l., combattant du Na’hal, assassiné hier à coups de couteau. Les forces de sécurité s’efforcent de retrouver les terroristes qui seront jugés et châtiés. Nous poursuivrons inlassablement et avec la plus grande fermeté notre combat contre le terrorisme… ».

Le président de l’Etat Reouven Rivlin: « Je souffre et je suis bouleversé après l’attentat d’Arad lors duquel a été tué le soldat Ron Its’hak Kukiya z.l. Le terrorisme ne relèvera pas la tête et nous le combattrons de toutes nos forces. J’étreins avec affection la famille endeuillée et souhaite plein succès aux forces de sécurité dans leur recherche des terroristes et leurs complices ».

Les parents du jeune sergent a décidé de faire don de ses organes pour sauver des vies humaines.

Photo porte-parole Tsahal