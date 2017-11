Binyamin Netanyahou « horrifié » par la tuerie de Sutherland Springs

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exprimé son « horreur » suite à la tuerie qui a été perpétrée dans une église de Sutherland Springs dans le Texas. Il a adressé un message de condoléances et de sympathie aux familles des victimes et au peuple américain. Le dernier bilan était dimanche soir de vingt-sept morts et près de trente blessés. Le tireur qui avait fait irruption dans l’église lors de la messe de dimanche a été retrouvé ensuite mort dans on véhicule sans que l’on sache quelle en est la cause. Il a été identifié un plus tard. Il s’agit de Davin Patrick Kelley, 26 ans originaire d’une ville voisine. Ses motivations ne sont pas encore connues.

Le président Donald Trump, en visite au Japon, a fermement dénoncé ce nouveau massacre de masse sur le sol américain. Il assuré les familles de sa solidarité et a indiqué qu’il suit l’évolution de la situation minute par minute.

Photo Illustration