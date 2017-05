Binyamin Netanyahou dénonce l’attentat de Manchester

Le Premier ministre israélien a fermement dénoncé l’attentat de Manchester de lundi soir qui a fait au moins vingt-deux tués morts et plus de soixante blessés. La plupart des victimes sont des jeunes venus écouter la vedette de la chanson américaine Ariana Grande. L’attentat a été revendiqué par le groupe Etat Islamique. Binyamin Netanyahou a fait publier un communiqué disant: « Le gouvernement israélien dénonce avec force ce terrible attentat terroriste. J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés. Le terrorisme est une menace mondiale et les pays éclairés doivent impérativement agir ensemble afin de le terrasser partout où il sévit ».

Photo Illustration