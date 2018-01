Benett contre le ministère des Affaires étrangères

La menace brandie par le président Donald Trump de réduire l’aide américaine à l’Unrwa si l’Autorité Palestinienne persiste dans son refus de revenir à la table des négociations, divise les opinions en haut-lieu en Israël.

L’annonce surprise de la Maison-Blanche a été reçue avec tiédeur pour ne pas dire irritation par le ministère israélien des Affaires étrangéres. qui craint qu’une coupe budgétaire sur les 300 millions de dollars annuels versés par les Etats-Unis à cette institution ne crée une crise humanitaaire sans précédent à Gaza. A Tsahal aussi on est peu enthousiaste face à cette éventualité qui selon des experts « créerait de nouveaux problèmes sans résoudre les actuels ».

A l’opposé, le ministre de l’Education Nafatli Benett soutient totalement cette éventualité, rappelant que l’Unrwa, sous couvert d’action humanitaire, soutient le terrorisme et perpétue inutilement le statut de ‘réfugiés’ dans la population arabe palestinienne et contribue à maintenir la population de Gaza dans l’assistanat. Il souligne également que les écoles sous la responsabilité de l’Unrwa sont le cadre d’une forte propagande antioniste et antisémite et que certaines d’elles ont même servi de lieu de lancement de roquettes contre Israël ou d’entrepôt d’armes.

Il ne faut pas oublier que l’Unrwa a été créé par l’ONU exclusivement pour les ‘réfugiés’ arabes palestiniens, et que le Haut-Comité pour les Réfugiés (HCR) est chargé de tous les autres réfugiés à travers le monde, qui eux ne bénéficient pas par contre de ce statut de « père en fils ».

« La décision du président Donald Trump et de l’ambassadrice Nikki Haley est donc la bonne » estime Naftali Benett. Il appelle tous les intervenants israéliens à soutenir cette nouvelle politique américaine.

De source gouvernementale, on indique que le Prermier ministre Binyamin Netanyahou, qui soutient la décision américaine, tenterait toutefois d’intervenir en coulisses en faveur d’une solution intermédiaire pour changer le fonctionnement de l’Unrwa de manière radicale mais sans pour autant provoquer son effondrement et une crise humanitaire supplémentaire à Gaza.

