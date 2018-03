Balance ton antisémite et Gil Taieb, par Sarah Cattan

Celui-là s’appelle Largentier Arnaud. Sur les réseaux sociaux, il est Stéphane Blet. Caché parfois sous le pseudo Frank David.

Des comme lui, y en a plein le net. Crachant leurs haines. Leur judéophobie. Leur négationnisme. Leur détestation des homosexuels. Leur nostalgie pour ce temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.

Ils agissent impunément. Dénoncent. Moquent. Injurient. Diffament.

Mais des internautes inlassablement les traquent à présent. De plus en plus organisés. Réunis en Associations. Balance Ton Antisémite en est l’emblème. Travailleurs sans relâche. Livrant leurs infos au BNVCA. Demain à Gil Taïeb. Leur but : que justice soit rendue. Qu’elle s’exerce enfin, cette loi supposée punir les appels à la haine.

Celui-là s’appelle Stéphane Blet. Prenons-le à titre d’exemple. Regardez tout ce qu’il est, en 2018, possible de dire et d’écrire sur les réseaux sociaux. Le sujet ? Le Juif évidemment. Leur obsession. Ce Juif qui les empêche de vaquer à autre chose. Cet empêcheur de dormir.

Leurs fréquentations ? Elles sont tout à l’avenant : Rivarol. Panamza. Et d’autres de la même engeance.

Largentier Arnaud Stéphane Blet David Franck ? Il se plaint des fous furieux de Surveillance juive qui appelleraient à son assassinat.

