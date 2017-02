Le bac français en Israël

Si l’éducation fait partie des soucis prioritaires des familles qui vont leur alya, celui de la scolarité des adolescents est particulièrement prédominant. En effet, arriver en Israël à seulement un ou deux ans du baccalauréat, plonge ces enfants dans un désarroi parfois très palpable. Il est difficile de récupérer tout le programme pour réussir le bac israélien. Ainsi, il peut être préférable de faire passer le bac français à ces jeunes olim.

L’équipe de la yeshiva Eikhal Eliahou, sous l’autorité du Rav Shaoul David Botschko avec son fils le Rav Nahum, a décidé de s’attaquer à ce casse-tête pour bon nombre de parents. La solution qu’ils proposent: un programme à Jérusalem, en semi-internat, qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2017.

Le P’tit Hebdo: Comment est née l’idée de ce programme?

Rav Nahum Botschko: J’ai pu constater lors des différents cours que je donne dans le pays, qu’un certain nombre de jeunes olim ne trouvent pas de structure qui leur corresponde au regard de l’ambiance et du niveau de kodech. Après concertation avec l’Agence Juive et le ministère de l’éducation israélien, nous avons lancé notre projet.

Lph: En quoi consiste ce programme?

Rav N.B.: Il repose sur trois piliers: l’étude de la Torah, l’obtention du baccalauréat français et l’intégration dans la société israélienne. S’il y a quelques années on poussait les adolescents olim de 2de, 1ere et Terminale à passer le bac israélien, les échecs successifs ont fait prendre conscience de la nécessite de les laisser poursuivre le bac qu’ils auraient dû passer en France. Ainsi, nous leur proposons des cours de ‘hol pendant toute l’après-midi et une heure le matin (au total 5 heures quotidiennes), en français. Afin de garantir un enseignement profane de qualité, nous bénéficions du soutien pédagogique de Kiah, l’Alliance israélite, qui dispose d’une longue expérience en la matière. La matinée, de 8h à 11h, est consacrée au kodech, avec des cours dispensés en hébreu, par des rabbins francophones.

Lph: Que faites-vous pour favoriser l’intégration de ces jeunes?

Rav N.B.: Le programme sera abrité sous le toit de la yeshiva ti’honit Netiv Meïr, à Bayit Vagan, à Jérusalem. Ainsi, nos élèves prieront tous les offices avec leurs camarades israéliens. Par ailleurs, le programme est en semi-internat, ce qui signifie que deux soirs par semaine, les jeunes dormiront dans l’internat de l’école et côtoieront la société israélienne lors d’activités extra-scolaires et d’études dans le Beth Hamidrach. Enfin, nos élèves participeront aux sorties scolaires avec l’ensemble de l’établissement. Un oulpan leur sera également dispensé.

Lph: Quels sont les critères pour s’inscrire?

Rav N.B.: Nous étudions chaque dossier au préalable. Le programme s’adresse aux garçons entre la 2de et la Terminale qui viennent de Jérusalem et des alentours.

Pour plus de renseignements:

Rav Nahum Botschko: 00972- (0)502762700

[email protected]

Guitel Ben-Ishay