Ayelet Shaked à Donald Trump: « Just do it! »

La ministre de la Justice Ayelet Shaked était l’invitée d’honneur à la soirée de gala annuelle le organisée à New York par les « American Frieds of the Beit El Yeshiva Center ». Lors de son discours très applaudi par une assistance de près de 1.300 personnes, elle a notamment évoqué la reconnaissance – ou non – par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël, attendue mercredi. Alors que les pressions arabes et arabes palestiniennes se font de plus en plus violentes, la ministre a lancé un appel solennel au président américain: « Just do it! »

Parmi l’assistance se trouvait également l’ancien ambassadeur américain à l’ONU sous George W. Bush, John Bolton, fervent pro-israélien et proche de Donald Trump. Quelques heures avant la soiré, le diplomate avait lui-aussi lancé un appel au président américain, lui demandant de faire cette déclaration tant attendue en Israël: « Il n’est pas concevable que la Jordanie et l’Egypte aient un droit de veto sur une décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël » avait-il notamment dit.

Ayelet Shaked a également insisté sur l’importance de renforcer la population qui habite en Judée-Samarie: « Parallèlement à notre combat physique pour la sécurité, il s’agit aussi de lutter pour la vérité historique, contre le lavage de cerveaux et le poison antisémite et anti-israélien, car nos ennemis cherchent aussi à nous affaiblir en délégitimant notre cause sur la scène internationale ».

Parmi les invités israéliens se trouvaient également l’ancien ministre Yaakov Katz (‘Katzeleh’), habitant de Beit El, ainsi qu’Oded Revivi, maire d’Efrat et responsable des relations extérieures au conseil des localités de Judée.Samarie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90