Autriche: le FPÖ s’engagera à transférer l’ambassade à Jérusalem

Le parti d’extrême droite autrichien FPÖ (Parti de la Liberté) tente depuis quelques années de se débarrasser de ses oripeaux néonazis et antisémites et de devenir une formation fréquentable. Ses dirigeants ont effectué plusieurs voyages en Israël, et son président Heinz-Christian Strache s’est même rendu à Yad Vashem.

Il y a quelques mois, le Parti de la Liberté a manqué de peu de remporter l’élection présidentielle. Les élections légisaltives auront lieu en octobre et le FPÖ espère encore augmenter son score de 20,5% obtenu en 2013 et devenir le premier parti d’Autriche ce qui permattrait à Heinz-Christian Strache de devenir Chancelier d’Autriche.

Le député Yehouda Glick (Likoud) a reçu une invitation de la part du FPÖ pour assister à une cérémonie lors de laquelle Heinz-Christian Strache annoncera officiellement qu’en cas de victoire, un gouvernement sous sa présidence transfèrera l’ambassade d’Autriche, actuellement à Ramat Gan, vers Jérusalem. Un engagement écrit sera remis au député israélien lors de cette cérémonie.

Interrogé sur ses liens avec Heinz-Christian Strache et son parti, Yehouda Glick, qui connaît bien l’histoire du FPÖ a dit s’être entretenu pendant plus d’une heure avec l’ambassadeur d’Autriche en Israël, Martin Weiss, qui l’a assuré que contrairement à son prédécesseur Jörg Haider, Heinz-Christian Strache n’est absolument pas antisémite et qu’il est un fervent soutien d’Israël. Le député israélien a précisé qu’il n’a aucune intention de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Autriche mais dit vouloir faire avancer toute initiative qui renforcerait le statut de Jérusalem comme capitale d’Israël et « ville de paix ».

Cependant, le ministère israélien des Affaires étrangères a fait savoir au député que la position israélienne reste inchangée, qui est de ne pas avoir de contacts officiels avec le FPÖ.

