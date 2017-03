Qui aurait imaginé qu’en 2017 on caricature à nouveau le juif et son pouvoir, façon 1936 … Par Bely.

Ils n’ont pas réussi, soit ! Mais ils l’ont tenté ! Pour essayer d’éliminer un adversaire, en l’occurrence Emmanuel Macron, « les républicains » n’ont pas hésité une seconde à sortir une affiche que les adeptes néo-nazis d’hier et d’aujourd’hui n’auraient pas reniée une seconde !

Mais si, c’est bien la même caricature :

Nez crochu, chapeau haut de forme, gros cigare = JUIF = Puissance à éliminer !

Et tout y est : Sur cette image censée alerter les français du danger que représenterait une possible élection d’E. Macron.

On y trouve tous les éléments « pur jus », tous les poncifs les plus classiques, les plus usités… Un dessin représentant le candidat, nez crochu, oreilles décollées, chapeau haut de forme, l’alliance du capital et du bolchevisme, un énorme cigare dont l’extrémité est coupée par une faucille…

« Ils en sont encore là » (…)

Même Marine Le Pen, même son père au temps de sa splendeur, non, aucun des deux n’aurait osé ! » s’est indigné l’essayiste Raphaël Glucksmann.

Réconfortant ?

Ils ont donc été nombreux à faire un lien entre cette image et la propagande antisémite des années 30.

Bien…

Mais combien ont-ils été à la dénoncer ?

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/10/les-republicains-retirent-une-caricature-polemique-demmanuel-ma/?utm_hp_ref=fr-homepage