Attentat: le garde-frontières s’appelait Solomon Gavria hy »d

A l’annonce de la mort de Solomon Gavria hy »d (20), une lourde chappe de plomb s’est abattue sur sa famille qui habite à Beer Yaakov. Des dizaines de proches, voisins et habitants de la localité se sont rendus auprès des malheureux parents qui venaient d’apprendre la plus terrible des nouvelles. Des camarades d’unité ainsi que des officiers des gardes-frontières sont également venus.

Solomon Gavria hy »d avait rejoint les gardes-frontières il y a un an et demi et servait dans la zone de ceinture de Jérusalem. Tragique ironie, il avait été légèrement blessé il y a un an lors d’un attentat au couteau perpétré par un terroriste arabe palestinien. Ce dernier, caché dans des buissons, s’était jeté sur une patrouille de gardes-frontières, blessant l’un d’eux, Solomon Gavria hy »d. Après avoir été soigné, le jeune garde-frontière avait tenu à retourner au plus vite dans son unité. Solomon Gavria hy »d laisse derrière lui ses deux parents, un frère et deux soeurs.

Nissin Ghozlan, maire de Beer Yaakov a déclaré: « Notre village s’est réveillé sous le choc d’un deuil immense. Un attentat commis par un barbare a détruit la vie d’une famille en Israël. Solomon hy »d aimait l’Etat d’Israël et voulait le défendre ».

Le dirigeant de la communauté d’origine éthiopienne à Beer Yaakov, Yaakov Baroukh a réagi lui-aussi: « Je connaissais ce jeune homme vaillant depuis des années. Il y a un an, il avait été blessé par un terroriste, mais avait tenu à retourner dans soin unité le plus rapidement possible (…)Il a grandi ici, a été à l’école ici où il a excellé de manière particulièrement impressionnante. Il avait aussi un très grand coeur ».

L’une des deux autres victimes est Youssef Othman hy »d, Arabe israélien originaire de la ville voisine d’Abou Gosh. Il avait servi dans les gardes-frontières et était actuellement employé comme agent de sécurité dans le village de Har Adar. Son cousin, Azzat Othman a rappelé qu’un autre membre de la famille avait trouvé la mort il y a une vingtaine d’années lors d’un attentat terroriste à Jérusalem.

Le nom de la troisième victime a été publié plus tard dans la matinée. Il s’agit d’Or Arish hy »d, habitant de Har Adar, qui faisait partie du groupe de sécurité de la localité.

Photos: porte-parole police et famille