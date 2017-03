Un attentat évité de justesse à Jérusalem

La police israélienne vient d’autoriser la publication d’une information concernant l’arrestation d’un habitant arabe d’un quartier est de Jérusalem : il est soupçonné d’avoir placé des bonbonnes de gaz près de lieux de divertissements ou d’habitations de la capitale et d’y avoir jeté une cigarette allumée afin de provoquer leur explosion et causer la mort de plusieurs personnes.

Arrêté la semaine dernière, il a été soumis à plusieurs interrogatoires. Son interpellation a pu être réalisée grâce à l’alerte donnée par des employés d’un pub voisin qui se sont plaints d’une odeur âcre et de fuites de gaz. Les policiers arrivés sur les lieux ont dispersé la foule et ont permis l’arrivée de pompiers qui sont rapidement intervenus pour arrêter la fuite et s’occuper des bonbonnes. L’enquête qui a suivi a permis de localiser un suspect, âgé de 30 ans, qui est vite passé aux aveux.