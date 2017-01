Attentat déjoué à Jérusalem

La vigilance d’une patrouille de gardes-frontières a permis d’éviter un attentat à Jérusalem. Ils ont arrêté un autobus arabe et contrôlé les passagers. Ils ont arrêté l’un d’eux qui leur paraissait suspect. Il était résident de Judée-Samarie et n’avait pas de permis d’entrer en territoire israélien. Lors de son interrogatoire il leur a avoué avoir projeté de commettre un attentat contre les forces de sécurité à Jérusalem. Il voulait acheter un couteau et se rendre à la Porte de Damas pour y commettre son crime, comme cela a déjà souvent eu lieu dans ce secteur.

Le port-parole de la police a félicité les gardes-frontières et a souligné le travail quotidien effectué par les forces de sécurité afin d’empêcher les innombrables tentatives d’attentat.

Photo Photo Magen David Adom