Attentat de Manhattan: un Juif argentin parmi les victimes

Cinq parmi les huit victimes du terroriste musulman étaient des ressortissants argentins, dont l’un était juif: Ariel Erlich hy »d, homme d’affaires originaire de la ville de Rosario. Le groupe était venu à New York pour fêter le trentenaire de la fin de leurs études. Ils ont été balayés par le terroriste ouzbek alors qu’ils circulaient en vélo sur la piste cyclable.

Le terroriste, Sayfullo Saipov, est né à Tachkent et résidait aux Etats-Unis depuis 2010. Dans son véhicule la police a retrouvé un message montrant son allégeance au groupe Etat Islamique.

Le président Donald Trump, après un premier communiqué assez maladroit juste après l’attentat, s’est rattrapé par plusieurs tweets très fermes avertissant qu’il ne laisserait pas Daech entrer aux Etats-Unis après avoir été vaincu en Syrie et en Irak. Il a demandé que soit accelérées les mesures de limitation de l’immigration musulmane et de contrôle aux frontières. « Il n’y a plus lieu d’employer le politiquement correct dans ce contexte. De telles attaques ne se produiront pas aux Etats-Unis » a expliqué le président américain.

Photo Illustration