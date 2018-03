Assassinat de Mme Mireille Knoll hy”d: un second suspect interpellé par la police

Depuis la découverte macabre du corps lacéré et calciné de Mme Mireille Knoll hy”d, la police judiciaire de Paris était à la recherche d’un second individu suspecté d’avoir participé au meurtre de l’octogénaire. Il a été localisé au centre de Paris grâce à son téléphone portable. On ne sait rien sur son identité pour l’instant. Vendredi, immédiatement après cette découverte, un premier suspect d’origine arabe qui connaissait bien la victime avait été arrêté.

Le Parquet refuse toujours de confirmer le crime antisémite et dit “n’écarter aucune hypothèse”. Mais pour les responsables des institutions juives cette hésitation n’a pas de sens et il ne fait aucun doute quant aux mobiles du ou des meurtriers, d’autant plus que la malheureuse victime avait reçu des menaces explicites. Françis Kalifa, président du CRIF écarte toute hypothèse crapuleuse: “Il n’y avait rien à voler chez cette vieille dame modeste qui vivait depuis 60 ans dans ce HLM et qui ne possédait ni argent ni bijoux”, note-t-il avec raison. Par ailleurs la manière acharnée dont Mme Knoll a été assassinée indique clairement un crime motivé par la haine. Françis Kalifa, qui s’est déjà entretenu dimanche avec les autorités judiciaires et le président de la République Emmanuel Macron, souhaite que la transparence soit faite sur cette affaire le plus rapidement possible “afin de ne pas tomber dans les mêmes errements que dans l’affaire Sarah Halimi où il a fallut attendre onze mois à la justice pour reconnaître le caractère antisémite de cet assassinat”.

Joël Mergui, président du Consistoire de France est du même avis: “C’était une femme juive, connue comme telle. La similitude avec l’affaire Sarah Halimi est frappante. Il est essentiel qu’on sache quel était le mobile. Et que le mobile antisémite soit recherché. Un assassinat de ce type ne peut pas être un fait divers dont on ne parle pas. Car c’est générateur d’une grande inquiétude dans la communauté et d’incompréhension.”

