Arié Dery exclut de siéger dans un gouvernement Lapid

S’il sort indemne des affaires judiciaires qui le concernent, le Premier ministre Binyamin Netanyahou est presque assuré de former le prochain gouvernement, même si le Likoud arrive en seconde place lors d’élections.

En effet, le ministre de l’Intérieur et président de Shass Arié Dery a réaffirmé jeudi matin qu’en aucun cas il ne participera à une coalition dirigée par Yaïr Lapid. C’est le cas aussi du parti Yahadout Hatorah. Or, une coalition est très difficile à former sans l’apport des voix orthodoxes.

En cas de victoire, le président de Yesh Atid exclut quant à lui de former une coalition qui comprendrait Meretz et encore moins la Liste arabe. Et au vu des sondages actuels, un bloc d’union Yesh Atid-Likoud-Camp Sioniste et même Israël Beiteinou arriverait à peine à une majorité.

Pour l’instant, c’est donc toujours l’actuel Premier ministre qui est le mieux placé pour se succéder le moment voulu et la réussite de son voyage à Washington aidera même peut-être à rééquilibrer le Likoud face à Yesh Atid.

Mais tout dépendra maintenant de la justice!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90