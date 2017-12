Les arabes ont une fois de plus profané le Tombeau de Joseph…..

Pour protester contre la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, des dizaines d’arabes ont lancé des émeutes dans la ville de Naplouse samedi après-midi, ils ont notamment jeté des pneus enflammés dans l’enceinte du Tombeau de Joseph (Photo ci-dessus)……Détails……



L’appel à profaner le Tombeau a été lancé sur les réseaux sociaux, il a été demandé aux jeunes Arabes de venir devant le lieu Saint et de le saccager pour « blesser le peuple juif ».

Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a appellé l’armée à sécuriser le lieu saint : » J’appelle Tsahal et les partis politiques à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger le lieu, tout comme chaque nation défendrait ses atouts historiques et religieux ».

Source Koide9enisrael