Arabes israéliens: un directeur d’école dénonce les députés arabes de la Knesset

Une fois n’est pas coutume. Un directeur d’école primaire du village arabe de Kfar Nin dans la région du Gilboa a pourfendu devant des délégations étrangères le rôle nocif des représentants de la population arabe israélienne et notamment les députés arabes à la Knesset.

Naïl Zoabi (eh oui…) est un activiste de l’intégration de la population arabe au sein de l’Etat d’Israël. Il milite également pour que les jeunes arabes musulmans effectuent un service militaire ou civil. A ce titre il a reçu récemment et séparément deux délégations de haut rang, l’une de l’Union européenne et l’autre de l’Administration américaine. A leur grande surprise, le courageux directeur d’école a dressé l’éloge de l’Etat d’Israël et exprimé la chance d’être citoyen de ce pays et d’y jouir de tous les droits. A ce propos, il a sévèrement critiqué l’attitude des députés de la Liste arabe unifiée « qui ne représentent pas la population arabe israélienne et la poussent vers l’extrémisme et la sécession ».

Après le départ des délégations, Naïl Zoabi a dit sa fierté d’avoir exposé devant ses invités « les bienfaits de la merveilleuse démocratie israélienne, d’être citoyen de ce pays et de brandir à chaque occasion le drapeau bleu-blanc ». Il estime avoir fait oeuvre utile et nécessaire en dévoilant devant ses invités le vrai visage des députés arabes israéliens « qui sèment la division et dont l’activité principale est de détruire le tissu qui devrait lier la population arabe israélienne à l’Etat d’Israël ».

En mars 2014, Naïl Zoabi avait publié un article retentissant dans Haaretz à l’intention des députés arabes, dont le titre parlait de lui-même: « Assez avec les Territoires! Occupez-vous un peu de nous! »

Une attitude proche de celle de Hanna Zoabi et son fils Mohamed mais aux antipodes de celle de Hanin Zoabi, qui elle, siège à la Knesset.

