Un arabe israélien cloue le bec aux détracteurs d’Israël

Un Arabe israélien a réagi à sa façon aux accusations « d’apartheid » contre sa communauté en Israël, dans une lettre qui ne sera diffusée dans aucun grand média francophone.

Vu sur sa page Facebook en réaction à de multiples messages condamnant Israël.



« Boker tov, bonjour

J’aime notre apartheid en Israël, il y a une pizzeria que j’aime dans l’un des quartiers religieux de Jérusalem, elle est proche de ma banque et je m’y rends habituellement la nuit. Le personnel de la pizzeria me connait de visage, ils me saluent normalement, ‘comment allez-vous’, ‘qu’est-ce que je peux pour vous » et ils me reçoivent presque toujours avec le sourire. Ils savent que je suis arabe du fait de mon accent en hébreu bien sûr, mais je n’ai jamais senti de différence avec quiconque debout au comptoir.

Hier soir, après avoir terminé avec la banque, je me rends à la pizzeria. L’employé me dit exceptionnellement seulement « salut » et se concentre pour servir d’autres clients – Juifs bien sûr. Je remarque alors que 2 autres personnes venues après moi ont été servies avant moi. Cela ne m’a pas bouleversé mais juste surpris. Après quelques minutes, l’employé m’a demandé si je voulais commander ‘comme d’habitude’, et je lui ai répondu ‘oui s’il vous plaît’. Il a commencé à faire ma pizza et lorsque nous étions seuls au comptoir, il a dit en hébreu, « désolé, j’ai fait passer quelques personnes avant vous, car j’avais mis une nouvelle pizza au four et je voulais que vous ayez une telle pizza, pas une réchauffée ». Ceci est l’apartheid dont tout le monde parle je suppose.

Dans quel pays arabe souhaiteriez-vous vivre ?

Pour tous ceux de mes frères arabes israéliens qui maudissez Israël, merci d’indiquer dans quel pays arabe vous souhaiteriez vivre. La Syrie et sa guerre civile ? Le Liban sous la terreur du Hezbollah ? La Jordanie et sa pauvreté ? L’Arabie saoudite et ses lois iniques moyenâgeuses ? Les pays du Golfe qui traite les Palestiniens comme ses esclaves ? L’Algérie et son chômage ? Le Yémen, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye et leurs guerres terribles ? Je m’arrête là ou je continue ? Ah oui, j’oubliais…un Etat palestinien indépendant ! Je suis curieux de savoir qui souhaiterait vivre dans un tel pays et renoncerait à la « dolce vita » à l’israélienne. En tout cas, aucune de mes connaissances ne se porte candidat à vivre une telle expérience !

Bonne journée! »

Source: coolamnews